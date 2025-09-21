Abel valoriza goleada do Palmeiras com time reserva

O técnico Abel Ferreira rasgou elogios ao Palmeiras, que goleou o Fortaleza por 4 a 1 no Allianz e segue firme na caça ao líder Flamengo. A cereja do bolo é que o triunfo foi conquistado com 10 reservas em campo e apenas Weverton de titular (mas o técnico lançou titulares ao longo do duelo). O comandante desabafou e criticou a cultura brasileira de que a obrigação é sempre vencer.

“Às vezes parece que jogamos sozinhos. Às vezes parece que o adversário não conta. Eu entendo que vivemos num país onde a cultura de vencer sempre é o que vale. Vivemos num país especial que eu particularmente gosto. Considero o Brasil, São Paulo e o Palmeiras minhas casa há cinco anos, mas a verdade é que essa cultura de ter que ganhar sempre a qualquer custo ela não é verdadeira nem aqui nem em lado nenhum. Mas nós na primeira parte, o que nós não conseguimos fazer foi o mérito do adversário de não nos deixar entrar, fechava muito bem os espaços, balançava muito bem da esquerda pra direita, quer o Souza, quer o próprio Facundo com Veiga e Mauricio chegarem na frente no mesmo sito onde treinam. Não faço nada no jogo que nós não treinemos”, começou Abel Ferreira.

Com o resultado, o Palmeiras dorme na vice-liderança do Brasileirão, com 49 pontos, a um do Flamengo, que encara o Vasco no Maracanã ainda neste domingo (21). Por ora, os dois times têm 22 jogos. Eles ainda vão se enfrentar, mas daqui a quase um mês: 19/10, no Rio de Janeiro. Assim, aparentemente a briga pelo título tem ainda o Cruzeiro, mas correndo por fora, com 47 pontos em 23 jogos.

O Verdão, no entanto, agora se prepara para encarar o River Plate nesta quarta-feira (24), às 21h30. O duelo em São Paulo é válido pela volta das quartas de final da Libertadores. Na ida, o Verdão venceu por 2 a 1. Afinal, é por conta desse duelo que Abel Ferreira poupou contra os argentinos. Assim, voltou a elogiar a vitória alviverde, mas também a postura do Fortaleza no Allianz Parque.

“Dou muito mérito ao nosso adversário e depois a estratégia ao intervalo foi procurar surpreender o adversário no que foi trocar o pé direito pelo pé esquerdo em função das portas de entrada que nós tínhamos e que iam facilitar no cruzamento e na chegada à área. Entendi que devia ter direito na direita por dentro e esquerdo na esquerda por dentro também. Às vezes funciona.”, concluiu Abel.

