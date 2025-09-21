Flamengo x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

Flamengo e Vasco é o superclássico carioca desde domingo e terá cobertura da Voz do Esporte - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Neste domingo (21/9), o Maracanã será palco do último Clássico dos Milhões da temporada. Flamengo e Vasco se enfrentam às 17h30 (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, também no Maracanã, as equipes empataram em 0 a 0. O Mengo é líder com 50 pontos enquanto o Vasco está muito próximo da zona de rebaixamento: 15º, com 23 pontos.

A Voz do Esporte fará a cobertura deste clássico. O esquenta começa às 16h (de Brasília), sob o comando de Ricardo Froede, que também estará na narração.

Além de Ricardo Froede, a cobertura da Voz do Esporte conta com os comentários de Figueiredo Junior e as reportagens de David Silva. Então, você já sabe: a partir das 16h (de Brasília), clique na arte acima e não perca nada deste Fla-Vas.

