Sport x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

Sport e Corinthians medem forças neste domingo (21/9), às 17h30, na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lanterna da competição com apenas 11 pontos somados, o Leão de Recife ainda busca um milagre para escapar da zona de rebaixamento e permanecer na elite. Assim, um triunfo diante dos seus torcedores aparece como fundamental. Em contrapartida, o Timão vem de ótimo momento, com cinco partidas sem saber o que é perder e a nona colocação na tabela. Com 29 pontos somados, o Alvinegro agora mira o G6 da competição.

A Voz do Esporte fará a cobertura deste jogo. O pré-jogo começa às 16h (de Brasília), sob o comando de Diego Mazur.

Esta jornada esportiva ainda conta com Thiago Hugoluni nos comentários e Raphael Almeida nas reportagens. Não deixe de clicar na arte acima a partir das 16h (de Brasília).

