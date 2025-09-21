Cruzeiro x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte às 19h

Cruzeiro recebe o Bragantino e se vencer segue na cola do líder Flamengo - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Cruzeiro e Bragantino se enfrentam no próximo domingo (21), no Mineirão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa entra em campo precisando vencer para permanecer na segunda posição na tabela, enquanto o Bragantino busca uma vitória para se aproximar da zona de classificação para Libertadores.

A Voz do Esporte transmite este jogo e inicia a sua transmissão a partir das 19h (de Brasília). Assim que o jogo começar, a narração fica a cargo de Christopher Henrique.

A cobertura da Voz ainda tem Deyvid Xavier nos comentários e Vanderlei Lima nas reportagens.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.