Cruzeiro x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte às 19h

Cruzeiro e Bragantino se enfrentam no próximo domingo (21), no Mineirão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa entra em campo precisando vencer para permanecer na segunda posição na tabela, enquanto o Bragantino busca uma vitória para se aproximar da zona de classificação para Libertadores.
A Voz do Esporte transmite este jogo e inicia a sua transmissão a partir das 19h (de Brasília). Assim que o jogo começar, a narração fica a cargo de Christopher Henrique.
A cobertura da Voz ainda tem Deyvid Xavier nos comentários e Vanderlei Lima nas reportagens.
Por Redação Jogada10
postado em 21/09/2025 13:17