Conmebol define arbitragem de Estudiantes x Flamengo

A Conmebol definiu a equipe de arbitragem para Estudiantes x Flamengo, duelo válido pela volta das quartas de final da Libertadores. A bola vai rolar na próxima quinta-feira (25), às 21h30, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, com condução do chileno Piero Maza. Ele será auxiliado por Claudio Urrutia e Jose Retamal, enquanto o VAR ficará sob o comando de Jose Cabero.
A partida, vale lembrar, será cercada de tensão após as polêmicas do jogo de ida. O Flamengo venceu por 2 a 1 no Maracanã e, assim, se classifica até em caso de empate. O Rubro-Negro ficou na bronca com a expulsão de Plata. A Conmebol anulou a punição, e o equatoriano está livre para jogar. No entanto, o Fla ficou na bronca com outras decisões do colombiano Andrés Rojas.
Quem avançar, encara Racing ou Vélez Sarsfield na semifinal da Libertadores. Já na final, o Rubro-Negro encararia Palmeiras, River Plate, São Paulo ou LDU. Aliás, a grande decisão está agendada para o dia 29/11, no Monumental de Lima.
Entretanto, o Flamengo tem outro compromisso antes de voltar a encarar o Estudiantes. Afinal, recebe o Vasco neste domingo (21), pela 24ª rodada do Brasileirão.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.