Napoli x Pisa: onde assistir, escalações e arbitragem

Único 100% no Campeonato Italiano 2025/2026, o Napoli recebe o recém-promovido Pisa no complemento da quarta rodada da competição. Assim, a bola vai rolar nesta segunda-feira (22), às 15h45, no Estádio Diego Armando Maradona.

Onde assistir:

ESPN e Disney + trasnmitem a partida a partir das 15h45

Como chega o Napoli

Atual campeão italiano, o time de Nápoles está em terceiro lugar, com 9 pontos em três jogos. No entanto, está atrás de Juventus (10) e Milan (9) porque essas equipes já jogaram na rodada. O centroavante Lukaku não joga. Ele está com uma grave lesão na coxa esquerda e tem chances de só voltar em 2026. Por outro lado, o técnico Antonio Conte poderá ter nomes como De Bruyne e McTominay, além dos brasileiros Juan Jesus e David Neres.

Como chega o Pisa

A modesta equipe do Norte da Itália tem apenas um ponto e um gol no Italiano. Assim, está em penúltimo lugar, só à frente do Lecce. O experiente meia-atacante e lateral colombiano Juan Cuadrado é o principal jogador do time. Aliás, o ex-jogador do Chelsea, da Inter e da Juve, recuperou-se de uma distensão muscular nesta semana e vai para o embate.

NAPOLI X PISA

Campeonato Italiano 2025/26 – 4ª rodada

Data-Hora: 22/9/2025, segunda-feira, 15h45 (de Brasília)

Local: Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Beukema, Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Luca Técnico: Antonio Conte

PISA: Sempre; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Aebischer, Akinsamiro, Angori; Moreo, Tramoni; Nzola Técnico: Alberto Gilardino

Árbitro: Valerio Crezzini

Assistentes: Alessandro Costanzo e Vito Mastrodonato

VAR: Paolo Mazzoleni

