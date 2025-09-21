Em jogo movimentado, Arsenal e City empatam pela Premier League

Arsenal e Manchester City fizeram um jogo movimentado pela quinta rodada da Premier League. Neste domingo (21), os Citizens venciam até os acréscimos, quando Martinelli entrou em ação e empatou o confronto em 1 a 1. Haaland marcou o gol dos visitantes.
O resultado faz o Arsenal permanecer na segunda colocação, agora com dez pontos. O líder é o Liverpool, com 15. Já o City está nono, com apenas sete.
Na próxima rodada, o City recebe o Burnley no sábado (27), enquanto o Arsenal visita o Newcastle no dia seguinte.
O Arsenal teve muitos problemas para criar chances de perigo no primeiro tempo. Apesar de chegar a ter 80% de posse de bola, a equipe parou no ferrolho montado por Pep Guardiola. Para piorar, viu a equipe de Manchester abrir o placar logo com oito minutos, o que condicionou todo o restante da etapa.
No lance, Haaland mostrou que é fatal. Em contragolpe, o norueguês aproveitou erro da defesa dos londrinos e tocou para Reijnders, que devolveu na medida para o atacante abrir o placar. Somente na reta final que o Arsenal conseguiu mostrar efetividade, somente com bolas paradas.
Arsenal empata nos acréscimos
Na segunda etapa o Arsenal voltou como terminou os primeiros 45 minutos. Aos quatro, Donnarumma salvou após finalização de Eze. Guardiola via o rival avançar o colocou o time mais atrás, com Ake e Nico nos lugares de Foden e Haaland.
Em campo, os Gunners avançaram o campo e ficaram rodeando a defesa do City, sem mostrar efetividade. Aos 34, a mudança de Arteta que mudou o jogo: Martinelli no lugar de Timber, lançando o time para o ataque. Em linda jogada nos acréscimos, Eberechi Eze achou o brasileiro na entrada da área. Com frieza, encobriu o goleiro para deixar tudo igual.
