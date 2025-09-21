Sporting x Moreirense: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual bicampeão português, o Sporting recebe o Moreirense nesta segunda-feira (22), às 16h15. O duelo é válido pela sexta rodada da competição. Aliás, as duas equipes estão coladas na tabela, ambas com 12 pontos, a seis do líder Porto, que já jogou na rodada. Eles estão atrás ainda do Benfica e do Gil Vicente, ambos com 13 pontos.

Onde assistir:

A Disney + transmite a partida

Como chega o Sporting

O time de Lisboa entrará em campo com pelo menos cinco baixas confirmadas: o meia Daniel Bragança, o atacante Geny Catamo, o zagueiro Diomande, o lateral-esquerdo Nuno Santos e o goleiro Rui Silva. Todos estão lesionados. O Sporting aposta em Pedro Gonçalves para conduzir o ataque desde a ida de Gyokeres para o Arsenal. O atleta, aliás, é o vice-artilheiro da competição, com 4 gols. Ele tem ainda três assistências.

Como chega o Moreirense

O Moreirense, por sua vez, aposta no atacante brasileiro Guilherme Schettine. Ex-Athletico-PR, Portuguesa-SP e Braga, o atleta em 29 anos e também marcou quatro vezes no Português. A equipe, por sinal, deve ter outros quatro brasileiros no time titular, a começar pelo goleiro Caio, ex-CRB e Vitória. Além dele, devem jogar Maracas, Marcelo e Alanzinho. Já o zagueiro Michel, emprestado pelo Palmeiras, é dúvida.

SPORTING X MOREIRENSE

Campeonato Português 2025/26 – 6ª rodada

Data-Hora: 22/9/2025, segunda-feira, 16h15 (de Brasília)

Local: Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)

SPORTING: Virgínia; Araújo, Inácio, Debast, Fresneda; Hjulmand, Morita; Trincão, Pote, Quenda; Suárez Técnico: Rui Manuel Borges

MOREIRENSE: Secco; Martinez, Marcelo, Maracás, Pinto; Stjepanovic, Sousa, Alan; Bondoso, Schettine, Tegui Técnico: Vasco Botelho Borges

Árbitro: Helder Carvalho

