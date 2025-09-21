Clássico entre Olympique e PSG é adiado, e calendário pode atrapalhar

O clássico francês entre Olympique de Marselha e PSG, que ocorreria neste domingo (21), foi adiado por conta de fortes chuvas que assolaram a França. De acordo com o regulamento da Ligue 1, o jogo teria que ser remarcado para o dia seguinte à data original. Contudo, nesta segunda-feira, a equipe de Paris tem um outro grande compromisso: cerimônia da Bola de Ouro, em que Dembélé é um dos favoritos a melhor jogador da temporada.

O anúncio do adiamento foi feito pelo governo da região Provença-Alpes-Costa Azul, que administra a cidade de Marselha. O jogo havia sido confirmado no sábado, apesar dos alarmes de alerta por conta do mau tempo.

Durante a noite, as condições climáticas pioraram, o que levou ao cancelamento temporário do duelo pelo risco de inundações e muita chuva, mesmo com ingressos quase esgotados no Vélodrome.

No entanto, o que pesa para o PSG é a nova data do prélio. Assim, o Artigo 548 da Liga de Futebol Profissional da França aponta que em caso de “condições de uma partida adiada ou abandonada devido ao mau tempo”, o jogo deve ser remanejado para o dia seguinte, “exceto em condições extremas”.

PSG pode ter problema com calendário

O regulamento também prevê que a LFP é responsável por definir o novo horário do confronto, embora o Olympique já tenha anunciado a nova programação.

“Conforme comunicado pela Liga Profissional de Futebol, e de acordo com seu regulamento, a partida está remarcada para esta segunda-feira, 22 de setembro, às 20h, no Orange Vélodrome. O clube informa aos seus torcedores que os ingressos adquiridos para a partida de hoje à noite permanecerão válidos para a partida remarcada de amanhã”.

A Bola de Ouro começará às 21h do horário de Paris, no Théâtre du Châtelet (16h de Brasília). Para o troféu de melhor jogador, o PSG tem alguns finalistas. São eles: Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Hakimi, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Fabián Ruiz e Vitinha.

