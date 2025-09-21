Mídia espanhola destaca vitória como “cilindro de oxigênio” para Ancelotti no Botafogo

A vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, no Nilton Santos, repercutiu na mídia esportiva espanhola com teor de “auxílio e esperança” para comissão de Davide Ancelotti. O resultado do alívio veio, inclusive, de um jeito familiar para o torcedor carioca: com desvantagem numérica após expulsão de Chris Ramos. Vale destacar que o vermelho ocorreu ainda na etapa inicial.

O resultado no Nilton Santos foi noticiado por parte da imprensa espanhola como uma espécie de “cilindro de oxigênio” para Ancelotti no cargo. Isso porque o técnico vem pressionado por resultados irregulares e atuações inconsistentes — especialmente em jogos importantes. Apesar da pressão, a cúpula alvinegra não cogita demiti-lo e celebra ainda mais os três pontos.

O ‘Mundo Deportivo’ enalteceu o momento de alívio para Ancelotti, enquanto o ‘AS’ e ‘Sport’ publicaram manchetes como “Davide freia a crise” e “Ancelotti salva seu posto”.

“O comprometimento do americano [Textor] com o filho de Ancelotti era claro e, embora os resultados do time tenham oscilado entre melhores e piores, por enquanto, a paciência reina no Rio de Janeiro”, dizia outro trecho do ‘AS’.

Como fica, volta ao G-4?

A partida contra o Atlético-MG marcou o retorno do Alvinegro às vitórias no Brasileiro, após dois jogos sem vencer. O gol solitário de Santi Rodríguez definiu o placar e recolocou o clube, temporariamente, na zona de classificação direta para Libertadores. A vitória teve ainda mais relevância pelo contexto: o time precisou superar a expulsão de um jogador ainda com o placar empatado.

Além disso, o desempenho combativo da equipe remeteu à campanha da Libertadores, quando o clube também conquistou resultados decisivos com um atleta a menos. O histórico recente mostra que esta foi a terceira vitória do Alvinegro em menos de dez meses atuando em desvantagem numérica.

Torcida e calendário do Botafogo

Antes do triunfo, porém, o clima no Nilton Santos era de desconfiança — em decorrência dos últimos resultados. Afinal, Davide deixou o estádio sob vaias e gritos de “burro” após o empate com o Mirassol.

O resultado contribuiu para aliviar temporariamente o ambiente e oferecer um respiro ao projeto conduzido pelo técnico, que ainda busca estabilidade à frente do Glorioso.

Com a vitória, o Botafogo alcançou os 39 pontos e voltou a figurar entre os quatro primeiros colocados. O próximo compromisso da equipe será contra o Grêmio, em Porto Alegre, em duelo atrasado do campeonato, válido pela 22ª rodada. A continuidade da boa fase pode ser determinante para manter o clube na disputa pelas posições de topo da tabela e, consequentemente, consolidar o trabalho de Ancelotti no futebol brasileiro.

