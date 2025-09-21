Maracançã com segurança reforçada: Flamengo x Vasco mobiliza 750 policiais

O clássico entre Flamengo e Vasco, neste doningo, 21/9, pelo Brasileirão recebeu forte reforço no policiamento. A Polícia Militar disponibilizou 750 profissionais dos seguintes batalhões: Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer), Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM), Regimento de Polícia Montada (RPMont), Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), Batalhão de Ações com Cães (BAC) e Batalhão Tático de Motociclistas (BTM).

Como o 6º BPM da Tijuca também reforçou seu efetivo nas ruas do entorno do estádio, não ocorreram problemas graves nas chegadas das torcidas organoizadas e torcedores mais exaltados — com o Vasco no setor Sul e o Flamengo no setor Norte e misto. As organizadas foram escoltadas. As do Flamengo em muito maior número, partiram do Viaduto Oduvaldo Cozzi, próximo à estátua do Bellini, tradicional local de encontro de rubro-negros.

“O policiamento em dias de jogos entre dois grandes, já que no Rio há torcida mista, sempre recebe um reforço extra. Para este Flamengo x Vasco, que contou com um problema na véspera (a morte de um torcedor do Vasco), foi necessário esse reforço. Mas a segurança, pelo menos aqui próximo do estádio, está forte e nçao tivemos nada relevante pelo menos até agora (16h30)”, disse um policial do RECOM, que preferiu não se identificar.

Morte do torcedor vascaíno

O policial se referiu à morte do torcedor do Vasco, Rodrigo José da Silva Santana, de 36 anos. O crime aconteceu durante uma briga entre torcidas organizadas, na noite do último dia 11, em Oswaldo Cruz, na Zona Norte da cidade.

Naquele dia, jogaram Vasco e Botafogo, mas Rodrigo morreu com um tiro numa briga que contou com membros de facção do Flamengo. Neste sábado, 20/9, agentes da Polícia Civil prenderam oito pessoas suspeitas de envolvimento na morte do torcedor, incluindo o presidente da Torcida Jovem do Flamengo, Tiago de Souza Câmara Melo, o “Boinha”.

Flamengo e Vasco na tabela

Flamengo e Vasco jogam neste domingo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o líder, com 50 pontos, enquanto o Vasco tem 23 pontos, em 15º lugar, próximo da zona de rebaixamento. Para o Fla, um tropeço significa que, embora siga na frente, poderá ficar atrás do Palmeiras em número de pontos perdidos.

Para o Vasco, um novo tropeço pode colocá-lo ainda mais perto da zona da degola.

