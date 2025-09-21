Fluminense comete gafe e erra nome de Canobbio na camisa

O Fluminense cometeu uma gafe no triunfo sobre o Vitória, neste sábado (20), no Barradão. Afinal, o Tricolor errou o nome do atacante Canobbio, que entrou em campo com erro ortográfico na camisa. No caso, faltou uma letra “B” do nome do uruguaio. Dessa forma, a camisa estava com o nome “Canobio”.
Contratado neste ano, Canobbio custou R$ 37 milhões e se tornou a maior contratação da história do Fluminense, em valores absolutos. O uruguaio, aliás, tem correspondido dentro de campo. Ao todo, soma 41 jogos, dez gols e cinco assistências com a camisa tricolor. Após a saída de Jhon Arias, virou peça-chave no esquema de Renato Gaúcho.
Com time misto, o Fluminense bateu o Vitória por 1 a 0, no Barradão, pela 24ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o Tricolor encerrou uma sequência de três rodadas sem vencer, chegou aos 31 pontos e subiu para o oitavo lugar, se reaproximando do G6. O Vitória, por sua vez, sofreu a segunda derrota seguida e abre o Z4, com 22 pontos.
De olho na Sul-Americana, o Fluminense poupou alguns titulares diante do Vitória. Canobbio, contudo, atuou os 90 minutos. O Tricolor volta a campo na próxima terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), contra o Lanús, da Argentina, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final. Na ida, perdeu por 1 a 0. Portanto, precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à semifinal.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.