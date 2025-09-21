Torcida do Vasco provoca Flamengo e relembra maior goleada do Clássico dos Milhões

Torcida do Vasco levou faixa com referência ao 7 a 0 no Carioca de 1931 e relembrou maior goleada da história contra o Flamengo - (crédito: Foto: Carlos Alberto /Jogada10)

A torcida do Vasco provocou o Flamengo, neste domingo (21), no Maracanã. Afinal, os cruz-maltinos levaram uma faixa com alusão a goleada por 7 a 0 no Carioca de 1931, a maior vitória da história do “Clássico dos Milhões”.

A provocação ocorre um ano após o Flamengo golear o Vasco por 6 a 1, pelo Brasileirão de 2024. Aliás, esta foi a segunda maior goleada da história do Clássico dos Milhões, além de ser a maior aplicada pelo Rubro-Negro. Afinal, superou o 6 a 2 em 1943.

Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo, a partir das 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 24ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro é o líder com 51 pontos, enquanto o Cruz-Maltino é o 15º colocado com 24 e vê o Z4 na cola.

Maiores goleadas do Clássico dos Milhões:

Vasco 7 x 0 Flamengo – 26/04/1931

Flamengo 6 x 1 Vasco – 02/06/2024

Flamengo 6 x 2 Vasco – 03/10/1943

Flamengo 5 x 1 Vasco – 19/01/1938

Vasco 5 x 1 Flamengo – 13/05/1945

Vasco 5 x 1 Flamengo – 23/04/2000

Vasco 5 x 1 Flamengo – 06/10/2001

Flamengo 4 x 0 Vasco – 03/12/1939

Vasco 4 x 0 Flamengo – 11/11/1967

Vasco 4 x 0 Flamengo – 10/10/1985

