Mirassol supera Juventude, amplia invencibilidade e retoma lugar no G4 do Brasileirão

O imparável Mirassol segue vivo na busca por uma vaga na próxima edição de Libertadores da América. Com a vitória deste domingo (21) por 2 a 0 sobre o Juventude, no Maião, a equipe paulista empurrou o Botafogo para baixo e retomou sua vaga no G4, com 42 pontos — cinco de desvantagem para o Cruzeiro.

Com gols de Reinaldo e Cristian, a equipe paulista ampliou sua sequência de invencibilidade e agora soma quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. O Leão não perde desde o revés por 2 a 1 para o Flamengo, ainda em agosto.

Em contrapartida, o Juventude vive um contexto extremamente preocupante. Isso porque figura na 18ª colocação com 21 pontos, à frente apenas de Sport e Fortaleza. O Vitória, primeiro time do Z4, soma 22 e também perdeu na rodada.

Imposição do Mirassol

O Mirassol mostrou autoridade diante do Juventude até construir uma vantagem ‘cômoda’ para o intervalo, por 2 a 0. Mandante da partida, a equipe paulista dominou as ações em boa parte da etapa inicial e manteve cerca de 57% de posse de bola, além de muito mais eficiente em relação ao adversário.

Eficiência esta que faltou ao Juventude, que até se fez presente ofensivamente em determinados momentos da etapa, mas pecou na efetividade e pouco assustou à meta paulista. Além disso, a equipe esbarrou em dificuldades sobretudo pelo lado direito do campo, por onde o Leão construiu parte de suas ações.

Reinaldo inaugurou o marcador em meio à uma pressão do Leão, aos 33 minutos. O lateral aproveitou rebote dentro da área e finalizou de perna direita, no contrapé do goleiro Jandrei. O atleta, aliás, vive uma temporada sublime: chegou ao nono gol na temporada e é o artilheiro da equipe na temporada.

Pouco depois, aos 47′, foi a vez de Cristian — que substituiu o lesionado Chico da Costa. Ele precisou de apenas cinco minutos em campo para ampliar a vantagem para os mandantes, num golaço de fora da área, com a bola carimbando o travessão antes de entrar.

Dificuldade crônica e controle de resultado

Com a vantagem construída, naturalmente o time paulista adotou uma postura mais comedida na etapa final, enquanto o Juventude se lançou à pressão. O Papo passou parte do tempo trocando passes no campo de ataque, mas ainda com problemas evidentes de efetividade.

O saldo final do Juventude acende um alerta para dificuldade em criar chances claras. Já o do Mirassol segue encantando coletivamente e fazendo de seus domínios um território hostil nesta edição do Brasileirão. Inclusive, o duelo terminou com gritos de “olé” das arquibancadas do Mangão.

Campeonato Brasileiro – 24ª rodada

Data-Hora: 21/09/2025, 16h (de Brasília)

Local: Maião, São Paulo (SP)

Público presente: 4.171 pessoas

Renda: R$ 112 mil

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon (Daniel Borges, 35’/2ºT), Gabriel Knesowitsch, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Shaylon (José Aldo, 21’/2ºT); Negueba (Carlos Eduardo, 35’/2ºT), Chico da Costa (Cristian, 42’/1ºT) e Alesson (Gabriel, 21’/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes.

JUVENTUDE: Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Caíque e Marcelo Hermes; Giraldo, Jadson e Luis Mandaca (Sforza, 15’/2ºT); Batalla (Gabriel Veron, 10’/2ºT), Matheus Babi (Edison Negueba, 15’/2ºT) e Gabriel Taliari (Gilberto, 27’/2ºT). Técnico: Thiago Carpini.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

VAR: Wagner Reway (SC)

Cartões Amarelos: Chico da Costa (MIR); Batalla e Jadson (JUV)

Cartões Vermelhos: –

