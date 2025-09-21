Barcelona vence o Getafe e segue na perseguição ao Real no Espanhol

O Barcelona segue na perseguição ao líder Real Madrid. Neste domingo (21), a equipe catalã venceu o Getafe por 3 a 0, em casa, com gols de Ferran Torres (2) e Dani Olmo, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.
Com o resultado, o Barcelona chegou a 13 pontos, na segunda colocação, com quatro vitórias e um empate. No entanto, o Real tem dois pontos a mais. Já o Getafe tem nove, na oitava posição.
Aliás, o Getafe volta a campo na próxima quarta-feira (24), quando recebe o Aláves, às 14h (de Brasília). Já o Barça encara o Real Oviedo na quinta, às 16h30.
Em casa, o Barcelona dominou as ações por praticamente todo o jogo. Começou o prélio controlando a posse de bola e construindo jogadas com paciência. Assim, o primeiro gol não demorou a sair. Aos 15 minutos, Raphinha recebeu na direita, cortou para o meio e achou Dani Olmo na área. O meia tocou de calcanhar e achou Ferran Torres, que marcou.
O segundo saiu ainda na primeira etapa e contou com nova participação de Raphinha. O brasileiro avançou em velocidade pela direita e achou Ferran Torres livre. Assim, cara a cara com o goleiro, não teve piedade e guardou. O atacante quase anotou o hat-trick, mas acertou o travessão do Getafe.
Sem Raphinha, que deu lugar a Rashford, o Barcelona chegou ao terceiro gol no segundo tempo. O atacante inglês recebeu lançamento de Casadó e cruzou para a área. Dani Olmo apareceu para fazer 3 a 0.
