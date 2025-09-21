Internacional comunica a demissão do técnico Roger Machado

Fim da linha. O Internacional comunicou o desligamento do técnico Roger Machado e toda a sua comissão técnica, neste domingo (21), após a derrota, de virada para o Grêmio por 3 a 2. O revés no Beira-Rio, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi o segundo consecutivo.

O Inter até deu boa resposta no retorno da temporada depois da disputa do Mundial de Clubes com três vitórias consecutivas e um empate. Entretanto, na sequência, passou por período de resultados e performances inconsistentes, com apenas duas vitórias e um empate, além das oito derrotas.

Neste intervalo, também houve protestos no Beira-Rio e uma invasão ao CT Parque Gigante. Apesar disso, os manifestastes, membros de uma torcida organizada não tiveram contato com os jogadores, apenas com dirigentes. Na ocasião, eles conversaram com o diretor esportivo D’Alessandro e o vice de futebol José Olavo Bisol.

O membro da alta cúpula da direção foi quem assumiu o papel de porta-voz e em algumas ocasiões e garantiu respaldo ao trabalho de Roger Machado, de maneira pública. Mesmo assim, internamente se estabeleceu um prazo para que o comandante conseguisse emplacar uma reação no Campeonato Brasileiro.

O Internacional até conquistou uma vitória sobre o Fortaleza, mas não era suficiente, precisaria provar que iniciou um processo de evolução nas partidas seguintes, algo que não aconteceu. Afinal sofreu duas derrotas seguidas, uma goleada para o Palmeiras e o revés, de virada, no Gre-Nal, neste domingo (21), que culminaram em seu desligamento.

Machado deixa o Colorado depois de 47 partidas na temporada, sendo 21 vitórias, 12 empates e 14 derrotas, além do título do Campeonato Gaúcho. Desde o começo da sua passagem pela equipe, na segunda metade do ano passado foram 73 jogos, 34 vitórias, 20 empates e 19 derrotas.

Confira a nota do Internacional

O Sport Club Internacional comunica o desligamento do técnico Roger Machado. Também deixam o Clube os auxiliares Roberto Ribas e Adaílton Bolzan, o preparador físico Paulo Paixão e o analista de desempenho Guilherme Marques. O Internacional agradece pelos serviços prestados, em especial pela conquista invicta do Campeonato Gaúcho de 2025, e deseja sucesso a todos na continuidade de suas carreiras.

