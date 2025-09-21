Alysson vibra com primeiro gol e vitória no Gre-Nal: ???Sem palavras???

O Grêmio demonstrou poder de reação para superar as adversidades como os erros que causaram os pênaltis do Internacional. Com isso, tiveram êxito em vencer o arquirrival, de virada por 3 a 2, neste domingo (21). Inclusive o técnico Mano Menezes se mostrou decisivo ao dar oportunidade a ois jogadores que deixaram o banco e marcaram gols. Entre eles, o jovem atacante Alysson, que marcou gol que assegurou o triunfo no duelo pela 24ª rodada do Brasileirão no Beira-Rio.

Em seu primeiro lance, com poucos segundos em campo, o camisa 47, Akysson recebeu passe de André Henrique, ganhou a disputa com o zagueiro Juninho e arrancou livre em velocidade. Em seguida, invadiu a área e finalizou no canto de Rochet para virar o jogo.

Assim, o jogador, de 19 anos marcou seu segundo gol no profissional no clássico, porém o mais importante em sua trajetória até o momento e comemorou a proeza.

“Não tenho palavras por essa noite maravilhosa. Só Deus sabe o quanto a gente trabalha pra chegar em momentos como esse. Dedico o gol pra minha família, para os meus pais que são eles que sempre estão comigo nos momentos ruins e hoje com certeza eles vão estar lá em casa me abraçando e comemorando junto comigo”, detalhou o atacante.

Grêmio fica na bronca com a arbitragem

Posteriormente, ele também indicou que o Tricolor gaúcho se irretou com algumas sinalizações da equipe de arbitragem.

Tiveram algumas decisões da arbitragem que não concordamos muito, mas a gente colocou nosso trabalho em campo e graças à Deus sai feliz com a vitória”, complementou o atacante.

Com o resultado positivo, o Imortal alcançou a 12ª colocação e ultrapassou o próprio Inter, já que chegou aos 28 pontos. O Grêmio volta a campo para enfrentar o Botafogo em duelo atrasado pela 16ª rodada do Brasileirão, na próxima quarta-feira (24), na Arena.

