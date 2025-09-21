Cruzeiro bate o Bragantino, de virada, e cola no Flamengo na briga pela ponta

Com o empate do líder Flamengo, o Cruzeiro tinha chance de encurtar a distância e conseguiu. Afinal, a equipe venceu, de virada, por 2 a 1 o Red Bull Bragantino, no Mineirão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda no primeiro tempo John John abriu o placar para o time de Bragança Paulista, enquanto Lucas Silva deixou tudo igual, em dois golaços de longa distância. Na segunda etapa. Kaiki aproveitou o passe de Matheus Pereira e sacramentou o triunfo celeste.
Dessa forma, com o resultado, os comandados do técnico Leonardo Jardim somam 50 pontos, na segunda colocação, a um ponto do líder rubro-negro, que tem um jogo a menos. Já o Bragantino segue com 31 e ocupa, no momento, a 9ª posição.
O próximo compromisso da Raposa será no sábado (27), às 18h30 (de Brasília), diante do Vasco, em São Januário. O Massa Bruta, por sua vez, recebe o Santos, no dia seguinte (28), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques.
Tempo de Golaços
Os primeiros quinze minutos foram bem disputados e intensos, porém sem chances claras de gol. Assim, a primeira delas saiu dos pés de Lucas Barbosa, que aproveitou o espaço para cruzar rasteiro na área, entretanto Laquintana não conseguiu alcançar, mas a bola foi perigosa. Na sequência, Lucas Romero arriscou de longe, mas mandou para fora.
Aos poucos, o duelo esquentou, com oportunidades de ambos os lados. Nesse sentido, Kaio Jorge avançou e chutou muito bem de fora da área, obrigando Cleiton a fazer boa defesa. Quem também finalizou bem foi Sasha, do Bragantino, que aproveitou o passe de Laquintana, mas Cássio fez uma grande defesa e evitou o possível tento do Massa Bruta.
O camisa 33 voltou a aparecer com qualidade e rolou a bola para Jhon Jhon, que bateu colocado, de primeira, sem qualquer chance para Cássio. Do outro lado, Wanderson avançou pela esquerda, cortou para o meio e finalizou colocado, para fora. O meio-campista deu mais um passe açucarado para Saha, que tentou a cavadinha, mas parou no arqueiro.
No fim dos primeiros quarenta e cinco minutos, Lucas Silva teve liberdade para arriscar de longe e anotou um golaço no Mineirão. O camisa 16 acertou um lindo chute, sem qualquer chance para o goleiro Cleiton.
Mais três pontos para a Raposa
Na volta do intervalo, o Bragantino iniciou em cima, e Jhon Jhon arriscou para grande defesa do arqueiro celeste. Em outro bom momento, Sasha finalizou de voleio após cobrança de escanteio, mas Cássio defendeu com tranquilidade. O Cruzeiro, então, tentou reagir e incomodar, quando Christian arriscou um chute de fora da área e um desvio quase enganou Cleiton.
O Massa Bruta assustou novamente, quando Lucas Barbosa soltou a canhota, de longe, e acertou a trave. Com as alterações de Leonardo Jardim, que colocou Gabigol e Matheus Henrique em campo, o time celeste conseguiu a virada. Afinal, Matheus Pereira rolou a bola para Kaiki na área. O lateral finalizou e, mesmo mascada, a bola entrou.
Por fim, os visitantes se lançaram na busca pelo empate. Contudo, a Raposa conseguiu segurar bem o resultado para colar de vez no líder Flamengo e esquentar a briga pelo título, que também tem o Palmeiras, bem perto dos dois na classificação.
CRUZEIRO 2 x 1 BRAGANTINO
24ª rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Mineirão, Belo Horizonte (BH)
Data e hora: 21/9/2025 (domingo), às 20h30 (horário de Brasília)
Gols: John Jhon 25’/1ºT (0-1); Lucas Silva 46’/1ºT (1-1); Kaiki 31’/2ºT (2-1)
CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero (Matheus Henrique 25’/2ºT), Lucas Silva e Christian; Wanderson (Gabigol 16’/2ºT), Matheus Pereira (Marquinhos 46/2ºT) e Kaio Jorge (Bolasie 46’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.
BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes (Andrés Hurtado 33’/2ºT), Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Eric Ramires (Matheus Fernandes 19’/2ºT), Gabriel (Fabinho 10’/2ºT) e Jhon Jhon; Laquintana (Henry Mosquera 18’/2ºT), Eduardo Sasha (Fernando 10’/2ºt) e Lucas Barbosa. Técnico: Fernando Seabra.
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Auxiliares: Gizeli Casaril (SC) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Cartões Amarelos: Lucas Romero, Gabigol, Lucas Silva, Cássio e Villalba (CRU); Pedro Henrique, Fabinho, Lucas Barbosa, Matheus Fernandes, Gabriel e Eduardo Sasha (RBR)
Cartões Vermelhos: –
