Santos vence o São Paulo e se afasta da zona do perigo

Após quatro jogos, o Santos, enfim, voltou a vencer. Neste domingo (21), na Vila Belmiro, derrotou o São Paulo por 1 a 0, gol de Guilherme, pela rodada 24 desta edição do Campeonato Brasileiro.
Na luta contra o rebaixamento, o Peixe sobe, então, para a 14ª posição, com 26 pontos. Já o Tricolor, que poupou jogadores para as quartas de final da Libertadores, é o sétimo lugar, com 35.
Young aparece para salvar o São Paulo
O Santos teve mais protagonismo e consagrou Young, goleiro que garantiu ao São Paulo o placar inalterado ao fim do espetáculo no Estádio Urbano Caldeira. Com mais volume, o Peixe, no entanto, pecou um pouco no acabamento das jogadas de ataque. O Tricolor, por sua vez, só especulou. Brazão, afinal, quase não trabalhou na meta alvinegra.
Guilherme encontra o caminho do gol para o Santos
O São Paulo melhorou no início da etapa final, mas foi um time inofensivo até o fim do clássico e com pouquíssimas finalizações. Assim, o Peixe, enfim, aproveitou a sua chance. Rollheiser centrou, e Guilherme, de cabeça, abriu o marcador na Vila. O jogo ficou morno, bom para o Alvinegro, que não tinha nada a perder.
Santos 1×0 São Paulo
24ª rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
Data e hora: 22/9/2025 (domingo), às 20h30 (horário de Brasília)
Gols: Guilherme, 16’/2ºT (1-0)
SANTOS: Brazão; Mayke, Frías, Peres e Escobar; Schmidt, Zé Rafael, Rollheiser (Thaciano, 26’/2ºT); e Victor Hugo (Barreal, 23’/1ºT); Guilherme (Rincón, 26’/2ºT) e Díaz (Tiquinho, 26’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
SÃO PAULO: Young; Maílton, Tolói, Sabino e Wendell (Díaz, 38’/2ºT); Alisson, Luan (Marcos Antônio, 10’/2ºT), Negrucci e Rodriguinho (Bodadilla, Intervalo); Ferreira (Luciano, 14’/2ºT) e Dinenno (Rigoni, Intervalo). Técnico: Hernán Crespo.
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
Cartão Amarelo: Frías, Escobar, Brazão (SAN); Rodriguinho, Luciano, Rigoni (SAO)
Cartão Vermelho:
