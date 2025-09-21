Kaiki celebra bom momento do Cruzeiro no Brasileirão: “Dedico esse gol a todo o grupo”

Depois de um primeiro tempo irregular, o Cruzeiro reagiu diante do Red Bull Bragantino e venceu, de virada, por 2 a 1 , no Mineirão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o lateral-esquerdo Kaiki, autor do segundo gol, celebrou a boa fase da equipe mineira, que encostou de vez no líder Flamengo e está na briga pelo título.

“Eu passei por todos os momentos do Cruzeiro. Nesse sentido, estou aqui desde os onze anos de idade e viver esse momento maravilhoso com o Cruzeiro é sensacional. Agora é trabalhar para continuar com esse momento bom”, disse.

“Nosso grupo é muito unido. Comemoramos juntos o gol, independente de quem faça. Dedico esse gol a todo o grupo”, acrescentou.

“Conseguimos reagir ainda no primeiro tempo, fizemos o gol e, aí, voltamos para o segundo tempo melhor. Consertamos o que tinha que consertar. Foi um jogo muito difícil, bem complicado”, analisou o lateral.

Dentro das quatro linhas, o jogador surgiu na área como elemento surpresa e aproveitou o bom passe de Matheus Pereira para colocar a Raposa à frente no placar e sacramentar o triunfo.

Por fim, com o resultado, o time agora soma 50 pontos, apenas um atrás do Rubro-Negro, que tem um jogo a menos. O próximo compromisso da Raposa será no sábado (27), às 18h30 (de Brasília), diante do Vasco, em São Januário.

