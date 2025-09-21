Mano destaca eficiência da estratégia do Grêmio: ???Executou muito bem???

O Grêmio deu uma impressão positiva e esperança que conseguirá emplacar uma recuperação no Campeonato Brasileiro após a vitória de virada por 3 a 2 no Gre-Nal. Isso porque a equipe não demonstrou abatimento com os erros cruciais, que lhe deixaram atrás do placar duas vezes e melhoraram de rendimento durante o jogo. Inclusive, os pênaltis a favor do Inter foram considerados polêmicos e o Tricolor gaúcho teve desvantagem numérica em parte do segundo tempo.

Por isso, o técnico Mano Menezes considera que o diferencial para a vitória foi o sucesso que teve com a eficiência no plano de jogo que traçou para o Gre-Nal.

“A equipe executou muito bem o que pensamos como ideia. Escolhemos bem os caminhos nos quais a gente deveria construir. O resultado passou pelas vitórias pessoais no jogo, quase 70 %, um número bastante significativo”, detalhou o comandante

O treinador analisou a partida e também especialmente após o Imortal estar em vantagem no placar, mas com um jogador a menos em campo.

“Quando o jogo esteve 11 contra 11, tivemos mais posse e controle. Depois, naturalmente, com um jogador a menos e vencendo o jogo, a gente iria sofrer uma pressão, como sofremos. Mas muito mais (pressão) de bola erguida na área do que permitir ao adversário construir entre as nossas linhas ou com uma entrada de uma jogada mais qualificada. O nosso grupo está de parabéns. É uma vitória que acrescenta muito para o momento que nós estamos passando”, argumentou Mano.

Grêmio apresentou evolução

De acordo com o treinador, o Tricolor Gaúcho demonstrou crescimento, pois respondeu a um cenário adverso.

Hoje nós saímos com a vitória daqui porque jogamos muito, mas às vezes não conseguimos reverter uma situação como essa e ela não pode se repetir”, ressaltou.

“Ainda oscilamos porque estamos no final de setembro e estamos em montagem de equipe, isso é difícil. Chegaram novos jogadores que, inclusive, mudaram a característica da equipe jogar.”, acrescentou.

Perda de Carlos Vinícius

O comandante admitiu que o centroavante recém-chegado será ausência na equipe por um período pela contusão muscular. Além disso, com o desfalque da outra opção, também machucado, a solução talvez seja promover experiências ou maior minutagem a André Henrique.

“Infelizmente perdemos o Carlos Vinícius, que por característica acrescenta bastante à equipe, com uma maneira diferente de jogar do que vínhamos tendo com o Braithwaite, que perdemos também”, comunicou o treinador.

Estreia de Willian pelo Grêmio

Em seu primeiro jogo com a camisa do Tricolor gaúcho, Willian teve atuação decisiva ao participar diretamente de dois gols da equipe. Deste modo, o técnico aprovou o desempenho.

“Willian dispensa comentários. Nós fizemos o mínimo possível para dar uma condição para ele poder jogar, porque tecnicamente vocês sabem do nível de jogador que estamos falando”, concluiu o comandante.

Com o resultado positivo, o Imortal alcançou a 12ª colocação e ultrapassou o próprio Inter, já que chegou aos 28 pontos. O Grêmio volta a campo para enfrentar o Botafogo em duelo atrasado pela 16ª rodada do Brasileirão, na próxima quarta-feira (24), na Arena.

