Crespo minimiza derrota do São Paulo e garante foco total na Libertadores: ‘Vamos ganhar’

Fora de casa, o São Paulo entrou em campo neste domingo pelo Brasileirão, mas com a cabeça na próxima quinta-feira. O Tricolor foi derrotado pelo Santos por 1 a 0, mas o revés não tirou o sono dos são-paulinos, que só pensam no jogo com a LDU pela Libertadores.

Depois de Alisson minimizar o resultado negativo no SanSão, o técnico do São Paulo, Hernán Crespo, também relevou o revés na Vila Belmiro, admitindo que é complicado não pensar na decisão pela Libertadores no meio de semana, principalmente por ter escolhido com time com reservas para entrar em campo neste domingo.

“Falei com os jogadores que temos um grupo importante que tem de confiar, como confiamos na vitória do Botafogo. Hoje também. Pode fazer bom jogo, talvez não tanto, mas tem de dar confiança, essa é a ideia. Alguns tinham de jogar mais por não terem sequência”, iniciou Crespo. “Ideia era jogar bem, a gente se apresentou bem, não foi tão preciso em volume, em posse de bola. Mas jogamos com um time que joga contra a zona do rebaixamento, que treina todos os dias, foi um detalhe que o Santos levou o jogo para eles” completou.

Crespo mostra confiança contra a LDU

O foco na conquista da vaga para a semifinal da Libertadores não sai da cabeça dos jogadores, dos torcedores e também do técnico do São Paulo.

Crespo fez questão de, mais uma vez, mostrar confiança que o São Paulo pode reverter a desvantagem de dois gols e conseguir a vaga na próxima fase da Libertadores.

“Não posso convencer ninguém. É acreditar ou não. Podem acontecer duas coisas, a gente vai ser eliminado ou passar. Se passa, vai ser histórico, vai ser Épico Não quero perder a oportunidade de viver uma cosia histórica ou épica. A gente vai ganhar, a gente vai ganhar”, finalizou Crespo.