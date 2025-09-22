Jardim destaca reação do Cruzeiro e revela palavras no vestiário: “Importante é não perder a cabeça”

Depois de mais um triunfo pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Leonardo Jardim analisou a atuação do Cruzeiro no 2 a 1 diante do Red Bull Bragantino, no Mineirão, pela 24ª rodada. Assim, o comandante celeste destacou o poder de reação da equipe que saiu atrás no placar, mas mesmo assim conseguiu, com maturidade e de forma certeira, ficar com os três pontos.

Dessa forma, para o profissional, o time mineiro é um azarão na disputa. Afinal, Flamengo e Palmeiras estavam no Mundial de Clubes, dos Estados Unidos, e são dois dos principais elencos do país nas últimas temporadas.

“Eu disse aos jogadores que o Cruzeiro é um “outsider” nesta posição do campeonato e isso às vezes incomoda muita gente. Com certeza que os adversários, com uma atitude mais agressiva, mais de luta, como aconteceu hoje, não facilitam em nada aquilo que é o jogo. E hoje, tivemos que superar isso”, frisou.

“Disse aos jogadores: Primeiro o objetivo, mas o importante é não perder a cabeça, fazer aquilo que é o nosso modelo de jogo, jogar o nosso futebol. Porque eu sei que vamos incomodar, pois a maioria pensava que íamos cair em algum momento, e começaram a ficar preocupados. Mas não se preocupem com o Cruzeiro, o Cruzeiro tem seus objetivos diferentes. E eu quero que as pessoas sejam isentas, trabalhem bem e joguem o jogo”, completou e citou a troca de posicionamento.

“Passamos o Christian para o lado esquerdo e o Wanderson para a direita e aí melhoramos nosso jogo. Depois dessa troca de lados, nós melhoramos e equilibramos o jogo. A parte final do primeiro tempo já conseguimos fazer o gol do empate e depois, no segundo tempo, continuamos a criar dificuldades para eles”, salientou.

Olho na agenda

Com o resultado, o time agora soma 50 pontos, apenas um atrás do Rubro-Negro, que tem um jogo a menos. O próximo compromisso da Raposa será no sábado (27), às 18h30 (de Brasília), diante do Vasco, em São Januário.

