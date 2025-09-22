Presidente do Grêmio dispara contra arbitragem: ???Fomos operados’

A emblemática vitória do Grêmio, de virada, por 3 a 2 no Gre-Nal não foi suficiente para ignorar os erros de arbitragem, segundo membros do clube. Assim, o presidente Alberto Guerra fez o papel de porta-voz o Imortal e manifestou toda a indignação com as decisões na partida.

“Fazia tempo que eu não via o que aconteceu aqui, fazia tempo que eu não via um time ser tão operado como o Grêmio foi aqui, e mesmo assim, por sorte, o Grêmio conseguiu sair com o resultado positivo”, reclamou o mandatário.

“Várias situações que eu não sei o que está acontecendo, mas o Grêmio foi demasiadamente prejudicado novamente”, complementou o dirigente.

Alberto Guerra comparou o desempenho da arbitragem no Gre-Nal com outro episódio que Mano Menezes passou no Grêmio, ainda em sua primeira passagem.

“O que a gente viu aqui hoje foi algo surreal, quase uma Batalha dos Aflitos de novo. Ele (Mano Menezes) era o treinador de lá, porque três pênaltis do jeito que foi, foi um negócio de louco”, condenou o presidente.

“Vamos contar os pontos que ficam para trás depois desses erros de arbitragem. Só em Gre-Nal deixamos quase mais dois hoje”, finalizou o mandatário.

Com o resultado positivo, o Imortal alcançou a 12ª colocação e ultrapassou o próprio Inter, já que chegou aos 28 pontos. O Grêmio volta a campo para enfrentar o Botafogo em duelo atrasado pela 16ª rodada do Brasileirão, na próxima quarta-feira (24), na Arena.

