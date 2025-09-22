Desavença familiar e climão por ex-affair marcam nova crise no namoro de Gabigol e Rafaella

O relacionamento entre Gabigol e Rafaella Santos segue um roteiro que se arrasta por mais de uma década e atravessa mais um momento turbulento. Após indícios recentes de um possível casamento, o casal enfrenta agora nova crise marcada por desentendimentos familiares e sinais públicos de afastamento. Uma tensão, aliás, que teve seu estopim do aniversário do atacante cruzeirense.

Internautas e fãs do casal inicialmente estranharam a ausência de Rafaella nos registros do festão de aniversário do jogador, mas não parou por ai. Segundo o ‘Extra’, a irmã de Neymar ainda se mostrou “nitidamente” distante dos familiares de Gabi durante o evento. Ela, aliás, sequer voltou a segui-los nas redes sociais, exceto por Dhiovanna Barbosa, irmã do atacante.

A situação acentuou o clima de mal-estar entre os envolvidos e deixou perceptível a quem estivesse no evento, ainda segundo fontes ao jornal.

Sinais públicos de desgaste

Outros indícios reforçaram a teoria de nova crise no relacionamento. Isso porque Gabriel, até recentemente, comparecia às atividades no Cruzeiro com aliança de compromisso. Apesar de não usar o anel nos jogos, único momento que aparecia sem o objeto, ele celebrava seus tentos com gesto de coração dedicado à amada.

Acontece que tanto o anel quanto as homenagens desapareceram nas últimas semanas. Gabriel Barbosa marcou um golaço recentemente contra o Bahia, no dia 15 de setembro, e não promoveu a habitual comemoração. A aliança também não tem sido utilizada pelo atacante celeste.

Conforme mencionado, tais sinais se intensificaram após a festa do atleta em Belo Horizonte, marcada pelo ”isolamento” de Rafaella. A influencer, ainda segundo informações, ficou acompanhada de amigos próximos e sem qualquer interação aparente com os familiares do atacante.

Dhiovanna, única exceção nas redes sociais de Rafaella, foi justamente a responsável pelo estopim da crise. Isso porque a irmã do jogador compareceu ao evento acompanhada da amiga Gabriela Rippi, ex-affair de Gabriel Barbosa. A influencer não escondeu o desconforto com a situação e causou ainda mais incômodo aos familiares do astro.

Uma década de Gabigol e Rafaella

Há cerca de dois meses, o casal voltou a se declarar publicamente para afastar rumores de nova separação. Gabriel Barbosa não só dedicou seus gols da goleada sobre o Juventude à amada, como compartilhou em seus stories uma foto da homenagem marcando-a. Ela, por sua vez, repostou com uma legenda escrito “Us (nós)”.

Os ares pareciam diferentes desta vez, e amigos inclusive apostavam em casamento. Rafaella, aliás, morou ou esteve boa parte do tempo da nova vida do astro em Belo Horizonte. Ela recentemente falou inclusive sobre a possibilidade de ser mãe neste ano.

Mas, ao que tudo indica, o relacionamento será posto novamente à prova — bem como ocorre há mais de uma década. Os dois tiveram os primeiros contatos quando atacante ainda defendia o Santos, em 2015, mas só se assumiram em 2017 – após o fim do envolvimento da irmã de Neymar com Lucas Lima.

A segunda tentativa definitiva ocorreu no início da trajetória de Gabriel no Flamengo, em 2019. Eles estavam juntos em boa parte da campanha dos títulos da Libertadores da América e do Brasileirão daquela temporada. O casal, porém, se separou na virada para 2020.

Em julho de 2020, mais rumores de reconciliação. Gabi e Rafa apareceram juntos em alguns eventos e tentavam manter o relacionamento em off, mas resolveram se assumir novamente em 2022. No ano passado, o ex-casal contou com empurrão de Dhiovanna Barbosa, irmã do jogador, para voltar às escondidas – o que também não durou muito tempo.

