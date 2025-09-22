Guilherme renasce no Santos e ganha apoio e confiança de Vojvoda

Após semanas de pressão, críticas e até ameaças vindas de torcedores, Guilherme começa a viver um novo capítulo no Santos. O camisa 11 foi protagonista da vitória sobre o São Paulo, no domingo (21/9), ao marcar o gol decisivo no clássico. De quebra, recebeu a braçadeira de capitão em um momento de transição do elenco.

A recuperação do atacante ganhou força com a chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda, com quem trabalhou no Fortaleza. O argentino apostou na reaproximação com o atleta e conseguiu recolocar o jogador em evidência, após um período no qual chegou a ser poupado e até cogitou deixar o clube na última janela de transferências.

Hoje, Guilherme soma 15 gols em 33 partidas na temporada, números que o colocam como artilheiro do Peixe em 2025. Ainda assim, as oscilações de rendimento vinham alimentando a resistência de parte da torcida.

Guilherme ganha apoio e confiança de Vojvoda no Santos

Vojvoda fez questão de destacar a importância do vínculo humano para resgatar a confiança do atacante.

“O dia a dia com o Guilherme é igual com qualquer um. A única diferença é que eu o conheço por já ter trabalhado com ele. Conheço a pessoa, conheço o filho, isso é importante. Estar perto do jogador nos momentos que eles precisam. Sou um tipo de treinador que gosta de estar perto da pessoa”, disse o treinador.

Em seguida, reforçou o papel de Guilherme dentro do elenco santista.

“É um ótimo jogador, um jogador que sabíamos o momento pelo qual estava passando, mas sabia que ele poderia responder. Me lembro dele no Paulistão, na temporada passada. Tem altos e baixos, mas é um jogador importante para o Santos. Temos que cuidar dele, assim como cuidamos de todos no elenco”, completou.

O Santos volta aos treinos nesta terça-feira, no CT Rei Pelé, para iniciar a preparação visando o confronto com o Red Bull Bragantino, no domingo, às 18h30 (de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 25ª rodada do Brasileirão.

