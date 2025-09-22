Dorival cita ”erro fatal” para explicar derrota do Corinthians para o lanterna

O Corinthians voltou de mãos vazias do Recife neste domingo. Diante do Sport, lanterna do Campeonato Brasileiro, o time de Dorival Júnior sofreu derrota por 1 a 0 na Ilha do Retiro e estacionou no meio da tabela da competição. O gol rubro-negro nasceu de uma falha na saída de bola corintiana, erro que, segundo o treinador, mudou completamente o rumo da partida.

“Tivemos um erro numa saída de bola, uma bola que estava nos nossos pés. Jogada bem desenhada com infiltração e, no nosso erro, tomamos o gol. A partir do gol, acabou o jogo. Não tivemos mais a dinâmica que a partida vinha entregando. A equipe lutou, se dedicou, se entregou”, disse o treinador.

Apesar do tropeço, Dorival saiu em defesa do grupo e ressaltou que o resultado também passa pela evolução do adversário.

“Enfrentamos um Sport que está evoluindo, já vinha merecendo os resultados e o concretizou contra nós. Não faltou luta, entrega e dedicação. Fomos atrás, mesmo com todas as dificuldades, mas um erro foi fatal e nos tirou a possibilidade de um grande resultado”, completou.

Corinthians encerra jejum do Sport

O triunfo marcou o fim de um jejum incômodo para os pernambucanos. Afinal, foi a primeira vitória em casa após seis meses sem comemorar com a torcida. O comandante alvinegro fez questão de destacar a postura do rival.

“O Sport vinha jogando muito bem as últimas partidas e ninguém reconhece isso. Você pega a tabela e vê o Sport em último, mas o que vinha jogando e o que vinha merecendo, talvez tivesse uma pontuação bem diferente. O Corinthians foi valente, foi para cima, buscou o resultado. Não foi uma jornada tecnicamente brilhante, mas não deixamos de lutar, não faltou entrega e fomos atrás do resultado”, falou Dorival.

Agora, o Corinthians encara uma sequência dura pela frente. O time enfrenta o Flamengo no próximo domingo e, em seguida, mede forças com Internacional, Mirassol e Santos. Dorival, no entanto, garantiu confiança no elenco para reagir no campeonato.

“O campeonato é difícil em todos os aspectos. Teremos jogos difíceis, complicados, mas para nossos adversários também serão jogos difíceis. O Corinthians quer os resultados, se prepara para isso e não será diferente nessa sequência que vem pela frente. Demos atenção a esse jogo, preparamos a equipe para as dificuldades que enfrentaríamos mostrando em dados e em vídeo tudo aquilo que o Sport vinha produzindo”, finalizou o treinador.

