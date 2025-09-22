Fluminense aposta no retrospecto no Maracanã em torneios internacionais para superar Lanús

Após o revés por 1 a 0 para o Lanús, na Argentina, o Fluminense precisará reverter a desvantagem de um gol, nesta terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, para avançar à semifinal da Sul-Americana. Assim, o Tricolor aposta no bom retrospecto no estádio em torneios continentais para seguir vivo na competição e e seguir na busca pelo título inédito.

Vale lembrar que a última derrota foi para o Junior Barranquilla-COL, na Libertadores de 2021, no dia 18 de maio. Esse confronto, inclusive, ocorreu durante a pandemia de Covid-19 e não contou com a presença do público. Desde então, o Tricolor conquistou dois torneios continentais: a Libertadores de 2023 e a Recopa de 2024.

Dessa forma, pela Sul-Americana, são 12 jogos sem perder em casa, com 10 vitórias e dois empates. Assim, a última derrota no estádio pela competição foi em 2018, quando perdeu por 2 a 0 para o Athletico-PR.

Nesse sentido, os comandos do técnico Renato Gaúcho necessitam vencer o adversário granate por uma diferença de dois gols. Caso seja apenas por um, a definição da vaga ficará para as penalidades máximas.

Cenário idêntico

Recentemente, aliás, o Fluminense teve um cenário idêntico pela Copa do Brasil, diante do Bahia. Afinal, perdeu por 1 a 0 para o Esquadrão de Aço, em Salvador, e reverteu no tempo normal, no Maracanã, ao vencer por 2 a 0.

Por fim, caso avance, o time carioca terá pela frente o vencedor do confronto entre Alianza Lima, do Peru, e Universidad de Chile. A equipe, então, terá mais três partidas, contando a decisão para manter vivo o sonho do título. No jogo de ida, as equipes ficaram no empate, sem gols, em Lima.

