Com CazéTV à frente, cenário de mídia sofre alterações significativas para Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 começou a ser histórica no extracampo a partir da fragmentação dos direitos de transmissão no Brasil, que além de acordos também contará com modelo inédito. A CazéTV lidera o novo cenário com a exibição exclusiva e inédita das 104 partidas da competição no Youtube. Nunca antes um canal concentrou todos os jogos na mesma plataforma digital e de maneira gratuita.

O acordo entre CazéTV e Fifa estabelece a plataforma como única detentora dos direitos integrais de transmissão no Youtube. Isso porque a ‘LiveMode’, parceira comercial do projeto, possui permissão para sublicenciar os direitos a outros veículos.

As mudanças nos modelos e acordos de exibição acompanham alterações no modelo inédito do torneio. Prevista para o período entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, a Copa do Mundo se dividirá entre EUA, México e Canadá, com 48 seleções participantes. O que representa um número recorde na história da competição.

SBT, Globo e GE TV

A exclusividade não inibiu a concorrência de outros grupos de mídia, que também se movimentaram para garantir espaço na cobertura do Mundial. Acostumada com a competição em sua grade, a Globo seguirá exibindo o torneio, mas garantiu o direito de 55 confrontos entre jogos da Seleção, fases decisivas e final. A emissora dividirá sua transmissão entre TV aberta e SporTV — não há confirmações sobre a GE TV até o momento.

Conforme destacado, a Globo terá direito a todos jogos da Seleção e partidas até a grande final, mas dentro de limitações. Na semifinal, por exemplo, a emissora só poderá transmitir um jogo da fase, além de dois das quartas e quatro das oitavas. Caso o Brasil chegue à disputa pelo terceiro lugar, o canal poderá alcançar 56 embates ao todo.

Já o SBT aparece como grande novidade e com um nome de peso à frente da transmissão: Galvão Bueno. A emissora da família Abravanel fechou o acordo em parceria com a ‘N Sports’ e adquiriu o direito de 32 partidas em TV aberta. Contudo, distinto à emissora de Casimiro Miguel, não poderá exibir os confrontos em plataformas abertas de internet.

Copa do Mundo na nova lógica de consumo

A revolução iniciada pela CazéTV reflete uma mudança significativa nos hábitos de consumo do torcedor brasileiro. Não à toa, o acesso gratuito via streaming e a presença maciça nas redes sociais colocam o comunicador como um dos principais nomes da mídia esportiva na atualidade.

Casimiro Miguel não só rompeu o monopólio tradicional das grandes emissoras, mas consolidou um novo paradigma de cobertura esportiva baseada em conteúdo digital e interativo. A Globo, inclusive, tem acompanhado o curso com a criação da ‘GE TV’ para seguir moldes bem símeis ao que faz o Cazé.

Além disso, o impacto da divisão de direitos obrigou a Globo a antecipar a comercialização de seus pacotes publicitários. Segundo o F5, da Folha de S.Paulo, a medida foi uma resposta direta à movimentação do SBT, que finalizou sua negociação com a LiveMode antes da emissora carioca. A projeção é arrecadar cerca de R$ 2 bilhões em cotas comerciais, somando TV aberta e por assinatura.