Técnico do River Plate diz vir ao Brasil para ”fazer história” contra o Palmeiras

O River Plate voltou a tropeçar neste sábado, desta vez no Campeonato Argentino, ao ser derrotado por 2 a 0 pelo Atlético Tucumán. A imprensa local não perdoou: o jornal Olé estampou a manchete “A cabeça em outro lado”, em alusão aos gols sofridos pelo alto e ao foco evidente no confronto de volta contra o Palmeiras, pelas quartas de final da Copa Libertadores.

A escalação escolhida por Marcelo Gallardo deixou clara a prioridade: um time inteiro de reservas, do goleiro ao ponta, foi a campo, preservando os medalhões para a decisão da próxima quarta-feira, no Allianz Parque.

“A mensagem é estar mentalmente preparados para um jogo em que estará tudo para ser jogado. Era assim que a série ia ser. Temos que ir lá e vencer no Brasil, não temos outra opção. Os jogadores que estiverem física e mentalmente em forma e descansados terão a chance de virar o jogo em um jogo que vamos jogar de forma determinante. Porque não temos outra maneira senão fazer dessa forma”, disse Marcelo Gallardo.

Gallardo mira fazer história no Brasil

O treinador argentino trata a partida em São Paulo como uma chance de escrever história. O Palmeiras tem a vantagem de 2 a 1 conquistada em Buenos Aires, mas Gallardo acredita que a diferença é reversível.

“Um bom jogo nos dará uma chance. Há uma diferença de um gol. Um bom jogo com boa determinação coletiva nos coloca em condições (de reverter). Temos que pensar nisso, que é possível, que a diferença é de apenas um gol. E vamos jogar da maneira que deve ser, com a determinação que precisamos”, falou o treinador.

O técnico também ressaltou a importância da recuperação física e mental para suportar o desafio.

“Imagino um jogo contra o Palmeiras em que teremos que estar descansados e bem recuperados, não só fisicamente, mas também das ideias, para entrar em uma partida que sabemos que será dura, mas não impossível. Estamos nos preparando mentalmente a partir de amanhã (domingo), quando treinaremos novamente à tarde, para estarmos em boa forma para quarta-feira”, completou.

Adaptação ao gramado sintético do Palmeiras

Gallardo também comentou sobre a superfície do Allianz Parque, palco do confronto decisivo.

“O gramado é diferente, mas já jogamos naquele campo antes. Sabemos o que vamos enfrentar. Quem jogou lá diz que é um campo rápido, um que não estamos acostumados a jogar, mas não vai atrapalhar a nossa preparação”, finalizou.

