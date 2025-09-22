O Real Madrid irá boicotar a Bola de Ouro pelo segundo ano consecutivo. Assim, segundo o “As”, o clube optou por repetir tal ato porque no ano passado, vazaram a informação de que Vini Jr não ganharia como melhor do mundo pela Revista France Football. Na ocasião, o meio-campista espanhol Rodri, do Manchester City, ficou com o prêmio.

Naquela época, o clube merengue afirmou que “não iria onde não é respeitado”. De acordo com informações do jornal espanhol ‘Marca’, mesmo com tentativas da France Football de convencer o clube a participar este ano, a postura do Real segue a mesma.

Diante disso, nenhum jogador ou dirigente estará no Théâtre du Châtelet. Kylian Mbappé, um dos concorrentes ao prêmio, confirmou que ficará em casa e vai acompanhar a premiação pela TV.

Entre os indicados da equipe de Madrid, estão Mbappé, Vini Jr. e Bellingham para o melhor do mundo, Huijsen, ao Troféu Kopa (melhor jogador jovem) e Courtois, ao Troféu Yashin (melhor goleiro).

Por fim, apesar da decisão de não enviar membros da diretoria, o Real Madrid deu permissão aos atletas. Por outro lado, como o time enfrenta o Levante nesta terça-feira (23), às 16h30, por La Liga, nenhum dos jogadores marcará presença.

