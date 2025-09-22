São Paulo vê sistema ofensivo ”secar” em momento decisivo da temporada

São Paulo cai de produção ofensiva próximo ao jogo mais importante do ano - (crédito: Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

O São Paulo chega à semana decisiva da temporada com mais dúvidas do que certezas. Neste domingo (21/9), na Vila Belmiro, o time de Hernán Crespo perdeu o clássico para o Santos por 1 a 0 e voltou a demonstrar fragilidade ofensiva. Contudo, este foi o segundo jogo consecutivo sem marcar gols e o quarto em que balançou as redes apenas uma vez.

Nos últimos quatro compromissos, o Tricolor somou três derrotas e apenas uma vitória, desempenho que contrasta com a fase de maior confiança no Brasileirão e acende o alerta para o duelo de quinta-feira, contra a LDU, no Morumbis, pela volta das quartas de final da Copa Libertadores. Na entrevista coletiva, Crespo não escondeu a preocupação.

“A gente sempre tenta chegar ao ataque. Nesse momento, nos últimos dois jogos, não vem funcionando. A gente chegou mais contra a LDU. Hoje um jogo mais fechado, um jogo difícil mesmo com luta e vontade”, disse o treinador.

Aliás, no clássico, os números foram alarmantes: apenas quatro finalizações, com só uma no alvo, e escassez de chances reais de gol.

A missão do São Paulo na Libertadores é clara e dura. Afinal, depois de perder por 2 a 0 em Quito, precisa de três gols de diferença para avançar diretamente às semifinais. Em caso de triunfo por dois gols, a decisão será nos pênaltis. Qualquer outro placar elimina os paulistas.

Aliás, o adversário da próxima fase sairá do confronto entre Palmeiras e River Plate. O Verdão venceu na Argentina por 2 a 1 e agora decide em casa, no Allianz Parque.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.