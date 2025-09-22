Mais um capítulo! ??der Militão sofre novo revés judicial em disputa com Karoline Lima

Karoline Lima venceu uma das ações mais importantes que movia contra Éder Militão na Justiça e garantiu o reajuste de valor da pensão alimentícia destinada à Cecília. Em novo revés judicial, o zagueiro agora terá que arcar com uma quantia mensal de R$ 68 mil para filha — um salto de quase R$ 60 mil. A influencer sustentou a desproporção entre os ganhos do ex-companheiro e o pago à criança pela longa disputa entre as partes.

Antes da decisão, o zagueiro merengue arcava com uma quantia referente a pouco mais de 1% da renda mensal do jogador: R$ 8.472 no total. Estima-se que o defensor receba algo em torno de R$ 7 milhões por mês com contrato em Madrid.

O ex-casal se enfrenta em diversos processos envolvendo a filha Cecília — de guarda à pensão alimentícia — desde o fim do relacionamento, em 2022. Karoline teve um de seus primeiros triunfos judiciais em junho de 2024, quando venceu uma ação em que o zagueiro exigia que ela fosse proibida de mencioná-lo publicamente.

Éder ainda alegou exposição indevida da filha nas redes sociais e reuniu vídeos que comprovassem “falhas” de Karoline no papel de mãe. Além disso, afirmou que exposições de Lima em seu perfil nas redes prejudicaram sua imagem pessoal e profissional. A juíza responsável, porém, indeferiu o pedido por entender que não houve ilícito. Ou seja, as citações estariam dentro da liberdade de expressão e limitá-las seria configurado como censura prévia.

“Demasiado desarrazoado que se determine a exclusão de qualquer publicação que tenha feito através da internet ou de qualquer veículo de comunicação com menção direta ou indireta ao autor”, afirmou a magistrada.

Polêmicas entre Militão e Karoline

Outro episódio marcante ocorreu em maio do mesmo ano, quando Karoline impediu Cecília de viajar à Inglaterra para assistir a um jogo do pai. A decisão foi justificada pela ausência de uma babá de sua confiança, já que a menina viajaria apenas sob responsabilidade dos avós paternos. O caso ocorreu no mesmo período em que Tainá, esposa de Éder, se envolveu em uma polêmica pelo suposto tratamento dado à criança.

Entre outros casos, o zagueiro já processou a ex-companheira por calúnia e difamação, além de ter questionado judicialmente o valor do aluguel do imóvel onde Karoline vivia com sua filha anteriormente — em torno de R$ 37 mil.

A influencer também denunciou uma série de interferências do ex-companheiro após o início da relação com Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. Éder, segundo versão de Karoline, demitiu funcionários e tentou mantê-la vivendo em São Paulo antes da mudança para o Rio.

Guarda de Cecília

Nesse ínterim, Éder também passou a brigar pela guarda unilateral da filha Cecília. Algo que, segundo a defesa de Karoline, teria chances remotas de ser atendido.

“A Cecília tem cidadania espanhola e brasileira, mas para o direito da família, o domicílio da criança é o que importa. Ela mora Brasil, então o processo tem que ser no endereço onde ela resiste”, explicou. Isso porque Militão vive na Espanha, onde defende o Real Madrid.

“Ele entrou com o pedido de guarda dentro de uma ação que já existe, que é a contestação da mudança de domicílio. Aí nós fizemos uma reconvenção, e pedimos que regras mais duras fossem estabelecidas, para que as coisas ficassem mais equilibradas, para ficar tudo bem desenhado no convívio da Ceci”, detalhou.