Hansi Flick barrou Rashford antes de Barcelona x Getafe por causa de indisciplina; entenda

Sem Lamine Yamal, lesionado, a tendência era que Hansi Flick, treinador do Barcelona, escalasse Rashford como titular diante do Getafe, pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol. No entanto, de acordo com informações do jornal “The Atletic”, o jogador protagonizou um ato de indisciplina no último treino antes da partida. Afinal, chegou atrasado e perdeu a vaga entre os titulares.

Depois da atuação na vitória por 2 a 1 sobre o Newcastle, na Inglaterra, com dois gols, o inglês teve chance de iniciar entre os onze, mas a desperdiçou. No entanto, entrou na etapa final e teve uma boa participação.

Essa, portanto, não é a primeira vez que o treinador penaliza atrasados. Raphinha viveu algo semelhante antes da goleada por 6 a 0 contra o Valencia (entrou no segundo tempo e fez dois gols). Além disso, no ano passado, o comandante da equipe catalã também puniu o goleiro Iñaki Peña e o lateral Koundé também foram punidos.



Na temporada passada, o técnico Ruben Amorim, do Manchester United, criticou o atleta por seu comportamento. Diante do Getafe, Rashford substituiu Raphinha na etapa final e deu o passe para Dani Olmo marcar o terceiro gol do Barcelona.

Por fim, a equipe venceu por 3 a 0 e soma 13 pontos, na segunda colocação. O arquirrival Real Madrid tem 15, com 100% de aproveitamento, enquanto os comandados do técnico Hansi Flick tem um tropeço para o Rayo Vallecano, no empate por 1 a 1.

