PSG se irrita com clássico pela Ligue 1 no mesmo horário da Bola de Ouro

Luis Enrique está entre os indicados na premiação da Bola de Ouro - (crédito: Foto: Reprodução/X)

O PSG está na bronca com a realização do clássico com o Olympique de Marselha às 20h (15h de Brasília) desta segunda-feira (22). Afinal, o apito inicial será uma hora antes do início da premiação da Bola de Ouro. O clube parisiense tem vários indicados, entre eles, Dembélé, que é um dos grandes favoritos ao prêmio de melhor do mundo.

Segundo o regulamento da Liga de Futebol Profissional da França (LFP), a entidade determina que uma partida adiada aconteça exatamente no dia seguinte de sua realização inicial Ela até tentou passar o jogo para terça-feira (23), mas o Olympique foi contra.

Vale lembrar que o jogo foi adiado por causa de uma forte tempestade. De acordo com o jornal “L’Equipe”, o clube de Marselha, inclusive, ameaçou entrar com ação contra a LFP em caso de nova mudança.

Entre os jogadores indicados, Dembélé, Doué, Hakimi, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Fabián Ruiz e Vitinha estão no páreo. Donnarumma também está na disputa pelos serviços prestados ao Paris Saint-Germain, porém agora defende o Manchester City.

Dessa forma, Hakimi, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Fabián Ruiz e Vitinha estarão de fora da premiação, pois estarão em campo. Luis Enrique, indicado ao Prêmio Johan Cruyff, dado ao melhor treinador, também não participará. Dembélé, Doué e João Neves, em recuperação de suas respectivas lesões, marcarão presença no evento.

