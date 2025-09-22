Canobbio projeta jogo decisivo do Fluminense na Sul-Americana: “Com a motivação da torcida”

Depois do triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, em Salvador, o Fluminense vira a chave para a disputa das quartas de final da Sul-Americana. Assim, a equipe entra em campo, nesta terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), diante do Lanús, da Argentina, no Maracanã, e precisa vencer por dois gols de diferença. Canobbio projetou o confronto e apoio da torcida, que promete lotar o estádio para ajudar a equipe a avançar às semifinais.

“A gente está se sentindo bem. Lógico que não foi o resultado que a gente foi buscar, foi um jogo atípico. Mas, tranquilo, que terça a gente vai estar com a nossa torcida, no Maraca, com a motivação de toda a torcida tricolor. Muito tranquilo que a gente vai em busca dos três pontos e a classificação”, disse.

Apesar do técnico Renato Gaúcho ter poupado alguns titulares, o uruguaio atuou diante do Leão da Barra. Dedicado na recomposição, teve um atuação consistente, com muita entrega em campo.

“Feliz, contente pela vitória. Acho que a gente tem que parabenizar o grupo, a força de todo mundo. Campo difícil, a chuva, o clima também era para os dois, isso não é desculpa. Feliz pelo rendimento do time. Agora é trocar a página que terça-feira tem mais um jogo muito importante para nós, para continuar o ano com objetivo claro. É ir para cima, como sempre”, completou.

Cenário idêntico

Recentemente, aliás, o Fluminense teve um cenário idêntico pela Copa do Brasil, diante do Bahia. Afinal, perdeu por 1 a 0 para o Esquadrão de Aço, em Salvador, e reverteu no tempo normal, no Maracanã, ao vencer por 2 a 0.

Por fim, caso avance, o time carioca terá pela frente o vencedor do confronto entre Alianza Lima, do Peru, e Universidad de Chile. A equipe, então, terá mais três partidas, contando a decisão para manter vivo o sonho do título. No jogo de ida, as equipes ficaram no empate, sem gols, em Lima.

