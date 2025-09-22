Palmeiras não perde um jogo de volta de Libertadores há quatro anos

O Allianz Parque voltará a ser palco de um confronto histórico entre Palmeiras e River Plate. Nesta quarta-feira (24/9), às 21h30 (de Brasília), as equipes decidem uma vaga na semifinal da Libertadores em cenário que remete a um dos capítulos mais marcantes da trajetória recente do Verdão no torneio.

Afinal, em janeiro de 2021, os dois clubes viveram uma batalha memorável. Depois de abrir 3 a 0 no Monumental de Núñez, o Palmeiras suportou enorme pressão no jogo de volta, em São Paulo, e mesmo derrotado por 2 a 0, garantiu a classificação para a final. O drama foi completo com o VAR anulando um gol e um pênalti a favor dos argentinos. Contudo, o Alviverde seguiu no torneio que terminaria com o título continental.

Desde aquele jogo contra os argentinos, o Palmeiras não perdeu mais em partidas de volta da Libertadores. Foram 11 compromissos, com três vitórias e oito empates, números que confirmam a consistência defensiva da equipe: apenas seis gols sofridos e 15 marcados nesse período.

Agora, o roteiro tem semelhanças, mas com uma vantagem mais curta. Após vencer novamente em Buenos Aires, desta vez por 2 a 1, o time de Abel Ferreira precisa apenas de um empate para avançar. Se o River vencer por um gol de diferença, a vaga será definida nos pênaltis.

Quem sobreviver ao confronto terá pela frente o vencedor de São Paulo x LDU, que também se enfrentam em busca de um lugar na semifinal.

