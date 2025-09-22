Neto, do Botafogo, é submetido a cirurgia na coxa direita e inicia recuperação

Neto em ação com a camisa do Botafogo durante a temporada - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O goleiro Neto, do Botafogo, passou por uma cirurgia na coxa direita neste domingo (21) e recebeu alta do hospital na manhã desta segunda-feira (22). Afinal, o arqueiro alvinegro sofreu uma ruptura completa do retofemoral na partida contra o São Paulo, no Morumbis, na última semana e tende a ficar de fora do restante da temporada.

Dessa forma, de acordo com o boletim médico do clube carioca, o jogador deve ter um período de recuperação estimado entre 12 e 20 semanas. O goleiro, portanto, iniciará o processo de recuperação no Núcleo de Saúde e Performance do clube já na próxima quarta-feira (24).

Diante do Tricolor Paulista, o atleta sentiu a região aos 46′ do primeiro tempo e cair no gramado. Algo que ocorreu logo depois de chutar a bola e em seguida receber atendimento médico. Ele, então, deu lugar a Léo Linck antes mesmo do intervalo.

O goleiro chegou ao Alvinegro para ser o substituto de John, que acertou com o Nottingham Forest, da Inglaterra. Destaque nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão na temporada passada, o jogador chamou a atenção do clube inglês e atuará novamente ao lado de Igor Jesus e Jair.