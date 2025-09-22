Com desfalques, Vasco terá mudanças para enfrentar o Bahia

O Vasco terá uma série de desfalques para o duelo contra o Bahia, quarta-feira (24), às 19h30, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Os problemas físicos e suspensões obrigam o técnico Fernando Diniz a mudar o time que empatou com o Flamengo, em 1 a 1, no Maracanã.

O zagueiro Robert Renan sofreu uma forte pancada na cabeça após um choque com o volante Barros, no clássico com o Flamengo. O jogador precisou ser substituído, ativando o protocolo de concussão. Com isso, ele ficará cinco dias afastado das atividades.

Já o atacante Rayan está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo. O jogador foi o autor do gol do Vasco contra o Flamengo e será desfalque pela primeira vez desde que Fernando Diniz assumiu a equipe.

O lateral-esquerdo Lucas Piton permanece em recuperação de um edema na panturrilha esquerda, e também está fora da partida. A tendência é de que o jogador retorne apenas na partida contra o Palmeiras, dia 1º de outubro, no Allianz Parque.

Por sua vez, Nuno Moreira saiu do jogo contra o Flamengo com uma entorse no tornozelo. O atacante ainda vai ser reavaliado, mas é dúvida para o jogo contra o Bahia. No entanto, Fernando Diniz, na coletiva, está otimista quanto a participação do jogador.

Vasco conta com retornos

Em contrapartida, há reforços entre os desfalques do Vasco. Os volantes Tchê Tchê e Thiago Mendes iniciaram a transição física na semana passada e possuem chances de voltar contra o Bahia. Certo mesmo é o retorno do zagueiro Lucas Freitas, que cumpriu suspensão e não disputou o Clássico dos Milhões.

Uma provável escalação do Vasco deve ter Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros (Tchê Tchê) e Coutinho; Andrés Gomes, Nuno Moreira (David) e Vegetti.

