Palmeiras faz treino tático visando River Plate e Jefté comenta estreia como titular

O Palmeiras deu continuidade, na manhã desta segunda-feira (22/9), à preparação para o confronto de volta das quartas de final da Libertadores contra o River Plate. O embate está marcado para quarta-feira (24/9), às 21h30, no Allianz Parque. Na ida, na Argentina, o Verdão venceu por 2 a 1, com gols de Gustavo Gómez e Vitor Roque.

Os jogadores iniciaram as atividades com exercícios de ativação no centro de excelência do clube e, posteriormente, foram ao campo para um treino técnico em espaços reduzidos, sob chuva, com foco em objetivos específicos. Na sequência, a comissão técnica de Abel Ferreira aplicou trabalho tático. O lateral-direito Khellven, que se recupera de um trauma no pé, seguiu cronograma individual e participou das atividades supervisionado pelo Núcleo de Saúde e Performance.

Jefté comenta adaptação e duelo decisivo do Palmeiras

O lateral-esquerdo Jefté, destaque na vitória por 4 a 1 sobre o Fortaleza no sábado (20), pelo Campeonato Brasileiro, comentou sobre sua estreia como titular e a expectativa para o confronto continental.

“Estou muito feliz porque foi o meu primeiro jogo como titular. Eu tenho me preparado bastante, sabia que esse momento poderia chegar a qualquer hora. Estrear contra o Fortaleza e sair com a vitória, para mim, foi extremamente importante. Agora temos um grande confronto pela frente, que é o River Plate, e espero que a gente possa sair também com a vitória e com a classificação”, afirmou o lateral.

“Realmente, eu não tive dificuldade porque o grupo todo me abraçou demais quando eu cheguei. Me deram todo o suporte que eu precisava, então, para mim, foi muito tranquilo. A questão dentro de campo, do jogo, foi o que mais me pegou, porque eu vim de um clube com um esquema diferente, mas foi rápido, tudo muito fácil, e estou me adaptando muito bem”, completou.

Jefté também comentou sobre a experiência de assistir à vitória na Argentina, valorizando a magnitude da Libertadores.

“Estava no jogo com o River Plate lá e é uma sensação única, nunca tinha vivenciado isso. Você olha ao seu redor, os torcedores, você vê 80 mil pessoas torcendo e vê a grandeza do jogo. Um campeonato desses muda a carreira de um jogador. Nosso time jogou o que teve que jogar e saímos com a vitória. Quarta-feira eu espero que mais uma vez a gente consiga um bom resultado. Espero que a nossa torcida nos apoie bastante para conseguirmos sair com a vitória dentro de casa”, concluiu.

