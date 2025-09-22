Igor Rabello, do Fluminense, fala sobre expulsão: “Espero que o árbitro reconheça o erro”

Ao receber o cartão vermelho diante do Vitória, em Salvador, pelo Brasileirão, o zagueiro Igor Rabello se manifestou nas redes sociais. Nesse sentido, o atleta do Fluminense disse que enviou uma mensagem ao árbitro Matheus Candançan e que espera que o profissional “reconheça o erro” na próxima vez que eles se encontrarem.
“Primeiro, Matheus, árbitro da partida, sabemos que erros acontecem e muitas vezes são reconhecidos quando colocamos a cabeça no travesseiro, quando a poeira baixa ou quando simplesmente revisamos um lance com tomada de decisão dentro de campo. Então, o mínimo que eu espero é que, na próxima vez que me encontrar, você reconheça esse erro. Nós atletas erramos e vocês árbitros também. Faz parte do futebol, e serve para o aprendizado. O que não pode acontecer é, quando tento falar com você no intervalo, você não olhar na minha cara e menosprezar um atleta da minha postura que está tentando te mostrar o seu erro com o maior respeito possível”, publicou.
O defensor recebeu o vermelho no final do primeiro tempo. Após a advertência, os jogadores do Tricolor reclamaram com a arbitragem, mas sem conseguir reverter a decisão. Muitos alegaram que Renato Kayzer, atacante da equipe baiana, “chamou” a falta.
“Torcedor tricolor, continuarei representando e fazendo o meu máximo com a camisa dessa instituição gigante em todas as oportunidades que eu tiver. Para encerrar e ficar claro: eu nunca faltei respeito com nenhum árbitro na minha carreira e nunca vou fazer isso. Nesse sentido, não esperem isso de mim. Eu só quero respeito, que é o mínimo”, acrescentou.
Fora diante do Glorioso
Com a expulsão, o defensor desfalca o Tricolor na próxima partida pelo Brasileirão. O confronto será justamente contra o Botafogo, clube que o revelou, domingo (28), às 16h (de Brasília), no Maracanã.
