Fluminense x Lanús: onde assistir, escalações e arbitragem

O Maracanã estará pintado de Tricolor nesta terça-feira (23/9) para um jogo importantíssimo para as pretensões do Fluminense na temporada. Afinal, a partir das 21h30 (de Brasília), a equipe do técnico Renato Gaúcho precisará mais do que nunca de sua torcida – que promete lotar o Maraca – contra o Lanús (ARG), pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Após perder por 1 a 0 na Argentina, o Tricolor carioca precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à semifinal sem a necessidade de pênaltis.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do SBT pela TV aberta e Paramount+ pelo streaming.

LEIA MAIS: Raphael Veiga, o maior artilheiro do Allianz Parque

Como chega o Fluminense

Após perder por 1 a 0 na ida, na última terça (16/9), em Buenos Aires, o Fluminense viajou a Salvador para enfrentar o Vitória com um time bastante alternativo. Isso porque o técnico Renato Gaúcho visa utilizar força máxima diante dos argentinos. Contra o Leão, uma importante vitória por 1 a 0, no sábado (20/9), pelo Brasileirão.

Para o jogo contra o Lanús, Renato não deverá ter Nonato como opção. Afinal, o volante sofre com uma tendinite e é dúvida para esta terça. Ele já não foi opção contra o Vitória, aliás. No entanto, a expectativa é pelo retorno da maioria dos titulares, como Thiago Silva, Freytes, Renê, Martinelli e Everaldo.

Assim, a torcida tricolor promete uma grande festa, visto que mais de 30 mil ingressos já foram comercializados. Quem avançar embolsará US$ 800 mil (cerca de R$ 4,3 milhões no câmbio atual) pela classificação. Na semifinal, o time enfrentará o vencedor de Alianza Lima (PER) vs Universidad de Chile (CHL).

Como chega o Lanús

A moral está em alta no Lanús. Após vencer o Fluminense por 1 a 0, o time jogou novamente em casa, desta vez na sexta-feira (19/9), pela nona rodada do Torneo Clausura, e conquistou sua terceira vitória seguida na temporada – 2 a 1 sobre a Platense. Com o triunfo, a equipe de Buenos Aires – única argentina viva na Sul-Americana, aliás – subiu para a quarta posição do Campeonato Argentino.

Dessa forma, o técnico Mauricio Pellegrino falou ao fim da partida contra a Platense sobre o duelo contra o Flu. Ele revelou a ansiedade que toma conta do Lanús para o jogão no Maracanã.

“Sabemos da dificuldade dessas equipes, que têm tanto poder, mas vamos entrar com todo o entusiasmo. Ansiosos para trabalhar, para jogar o nosso futebol. Ansiosos para dar o nosso melhor”, enfatizou.

Para avançar, o Lanús precisa apenas de um empate. Já se perder por um gol de diferença, verá a decisão sair nos pênaltis. Se a hipotética derrota for por dois ou mais gols de diferença, a equipe dará adeus à Sul-Americana.

FLUMINENSE (0) x (1) LANÚS

Copa Sul-Americana 2025 – Quartas de final (Jogo de volta)

Data e horário: 23/09/2025 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Otávio (Bernal); Kevin Serna, Canobbio e Everaldo . Técnico: Renato Gaúcho.

LANÚS: Losada; Pérez, Izquierdoz, Canale Dominguez e Marcich; Medina, Cardozo, Segóvia, Marcelino Moreno e Sálvio; Castillo . Técnico: Maurício Pellegrino.

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Angel Arteaga (VEN)

Onde assistir: SBT e Paramount+

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.