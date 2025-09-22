São Paulo inicia preparação para duelo decisivo contra a LDU

A semana é decisiva para o São Paulo na Libertadores. Após o clássico contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, o elenco se reapresentou na manhã desta segunda-feira (22/9) e realizou o primeiro treinamento específico para o duelo de volta contra a LDU, marcado para quinta-feira (25/9), às 19h, no Morumbis.

Os atletas que atuaram mais tempo no San-São cumpriram atividades regenerativas no SuperCT, incluindo exercícios de mobilidade, força e pliometria. Já os demais foram ao gramado, sob forte chuva, para treinos físicos, seguidos de exercícios técnicos de cruzamentos e finalizações,. Por fim, encerraram com um jogo em espaço reduzido.

O meia Oscar participou de todas as atividades com bola e ainda realizou complemento físico. Recuperado de fraturas em três vértebras lombares, o camisa 8 treina sem restrições desde sexta-feira (19/9).

Além disso, outro destaque foi o meia-atacante Lucas. O camisa 7 deu continuidade à evolução após artroscopia no joelho direito. Ele trabalhou ao lado do volante Hugo, liberado pelo departamento médico para iniciar a transição após cirurgia para correção de ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Assim, o próximo treinamento do São Paulo será na manhã desta terça-feira (23/9), novamente no SuperCT, mantendo o foco na preparação para o confronto decisivo da Libertadores.

