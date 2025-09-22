Coutinho vive boa fase no Vasco e Diniz faz lobby por convocação

Philippe Coutinho confirmou no Clássico do Milhões a boa fase pelo Vasco. O camisa 10 foi o responsável pela assistência para o gol de empate com o Flamengo, marcado por Rayan, de cabeça, após cobrança de escanteio. Essa foi a sexta participação em gols do meia desde agosto, cinco foram bolas na rede.

Diante desse desempenho, o bom momento do meia reacendeu, portanto, o debate sobre seu possível retorno à Seleção Brasileira. Entre os principais argumentos favoráveis, destaca-se a comparação com Neymar, que, apesar de ter menos destaque em campo e possuir a mesma idade do camisa 10 do Vasco, ainda assim segue frequentemente especulado nas convocações. Nesse contexto, Fernando Diniz acredita que Coutinho reúne plenamente as condições para voltar a vestir a amarelinha.

“Isso é possível, completamente possível, da geração que tem aí de 1992, que é uma geração muito rica no Brasil, Casemiro, Lucas Moura, Coutinho, Neymar, tem o Oscar, que é 9-1, é uma geração que tem muitos bons jogadores. O Coutinho é um dos mais talentosos e ele é um jogador que está performando agora. O Coutinho é especial, no GPS, ele é um dos que mais correm também, tanto em treino como em jogo”, afirmou Diniz, que completou.

“Eu costumo dizer que dos jogadores, dos grandes jogadores que eu trabalhei, ele está entre os mais humildes, ele é um jogador que merece uma oportunidade de vestir a camisa da Seleção de novo. E ter sua chance de mostrar lá dentro para poder disputar a Copa do Mundo, porque na Copa que ele disputou foi muito bem. Depois acabou não tendo muito mais oportunidade, não disputou a outra, mas o Coutinho é um jogador muito diferente, é um presente para o Vasco. E é um presente para o futebol brasileiro ele poder estar aqui entre a gente”.

Números confirmam boa fase

Em termos estatísticos, Philippe Coutinho vive sua melhor temporada desde 2019/20, quando atuava pelo Bayern de Munique. Naquele ano, marcou 11 gols, deu nove assistências em 38 partidas. Agora, em 2025, Coutinho já disputou 39 jogos, marcou 10 gols e distribuiu quatro assistências.

