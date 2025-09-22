Flamengo liga o alerta para erros de bola parada

“Nosso time é muito sólido na bola parada”. Esta foi a frase que o técnico Filipe Luís utilizou após empate do Flamengo com o Vasco por 1 a 1, no último domingo (21), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador, de certa maneira, tem razão em sua afirmação. No entanto, o time sofreu três gols em partidas recentes de bola parada do adversário. Assim, a equipe precisará de ajustes para os próximos jogos.

Dos 27 gols sofridos pelo seu time até aqui na temporada, só 10 tiveram origem na bola parada. E descontando os três de pênaltis, sobram apenas sete de escanteios ou faltas indiretas. Foram um no Carioca, um na Copa do Brasil, dois na Libertadores, dois no Brasileirão e um no Mundial de Clubes.

No entanto, os últimos aconteceram recentemente, o que faz o time ligar o sinal de atenção. Na partida contra o Ceará, Pedro Raul após bola parada, em seguida, foi a vez do Estudiantes castigar o Rubro-Negro. O gol dos argentinos saiu de um escanteio curto que terminou no chute de Carrillo desviado em Léo Pereira. Por fim, Rayan anotou o gol de empate do Vasc após cobrança de escanteio ainda no primeiro tempo, no último domingo.

“Como todas as outras fases do jogo, são treinos, trabalhos, correção dos erros e melhorias. Vamos estudar junto com a comissão o que aconteceu, o que vem acontecendo”, destacou Filipe Luís em coletiva.

Além do técnico Filipe Luís, o zagueiro Léo Ortiz também reconheceu erro e ressaltou que “bola parada decide campeonato”.

E agora?

Pensando nesta questão defensiva, o Flamengo, portanto, enfrenta o Estudiantes na quinta-feira, às 21h30, pelas quartas de final da Libertadores. no estádio Jorge Luis Hirschi. Como venceu por 2 a 1 no Maracanã, o Rubro-Negro joga pelo empate para se classificar.

