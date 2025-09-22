Vini Jr fica em 16º na Bola de Ouro; veja mais nomes

InícioEsportes
Segundo colocado na Bola de Ouro de 2024, o brasileiro Vini Jr é o 16º melhor do mundo em 2025 para a France Football. Nesta segunda-feira (22/9), dia da esperada premiação, o perfil do Ballon d’Or nas redes sociais começou a divulgação dos 30 melhores jogadores masculinos do mundo.

Vini, do Real Madrid, é o primeiro brasileiro a aparecer na lista. Seu companheiro merengue, Jude Bellingham, ficou na 23ª colocação. O anúncio dos nomes começou, afinal, às 13h (de Brasília). No entanto, a premiação, que englobará outros quesitos, se inicia às 16h, no Théâtre du Châtelet, em Paris. Assim, a cada dez minutos o perfil libera grupos de cinco novos jogadores da lista. Até o momento, já são 19 nomes divulgados.

Melhores jogadores do mundo na Bola de Ouro

30º – Michael Olise (ponta) – Bayern

29º – Florian Wirtz (meia) – Liverpool/Bayer Leverkusen

28º – Virgil van Dijk (zagueiro) – Liverpool

27º – Declan Rice (meia) – Arsenal

26º – Erling Haaland (atacante) – Manchester City

25º – Denzel Dumfries (ala/ponta) – Internazionale

24º – Fabián Ruiz (meia) – PSG

23º – Jude Bellingham (meia) – Real Madrid

22º – Alexis Mac Allister (meia) – Liverpool

21º – Serhou Guirassy (atacante) – Dortmund

20º – Lautaro Martínez (atacante) – Internazionale

19º – João Neves (meia) – PSG

18º – Scott McTominay (meia) – Napoli

17º – Robert Lewandowski (atacante) – Barcelona

16º – Vini Jr (ponta) – Real Madrid

15º – Viktor Gyökeres (atacante) – Arsenal/Sporting

14º – Désiré Doué (ponta) – PSG

13º – Harry Kane (atacante) – Bayern

12º – Khvicha Kvaratskhelia (ponta) – PSG

