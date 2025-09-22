Maycon se diz aberto a renovação com o Corinthians, mas admite chance de sair

Com o contrato de empréstimo chegando ao fim, o volante Maycon declarou nesta segunda-feira estar disposto a conversar sobre uma possível renovação com o Corinthians, mas reforçou que, em algum momento, seguirá outro caminho.

“No momento certo, se for da vontade do clube, a gente vai conversar. Jamais eu vou fechar as portas. Se eles acharem que têm interesse em mais uma vez conversar, vou estar disposto, mas também sei que, em algum momento, eu vou ter que ir embora e deixo para a diretoria decidir esse momento”, disse o jogador em entrevista na zona mista após a derrota do Timão por 1 a 0 para o Sport, na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Se quiser conversar, eu vou estar aberto, mas, se não, eu tenho que me preparar, porque eu sei que, em algum momento, eu vou embora e fico feliz pela história que construí e estou construindo”, completou.

O meio-campista, emprestado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, tem contrato até 31 de dezembro e ainda não iniciou tratativas formais com a diretoria corintiana. Desde seu retorno ao clube em abril de 2022, Maycon firmou quatro contratos de empréstimo, contabilizando 231 partidas pelo Corinthians, sendo 29 apenas nesta temporada.

No início de agosto, ele chegou a receber uma proposta do Al-Nasr, de Dubai, mas a negociação não avançou. A diretoria do Timão, aliada a um pedido do técnico Dorival Júnior, optou por manter o volante até o final do vínculo. Desde então, Maycon voltou a ser titular, inclusive assumindo a braçadeira de capitão.

Outros contratos se encerrando no Corinthians

Além dele, outros jogadores têm contratos encerrando em dezembro, como Talles Magno e Ángel Romero, sem negociações iniciadas. Já Fabrízio Angileri está com conversas abertas sobre renovação com o clube.

