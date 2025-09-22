CBF avança por Fair Play Financeiro e pretende implementar em 2026

A CBF avançou com o projeto de criação do fair play financeiro do futebol brasileiro. A entidade deseja apresentar a proposta no dia 26 de novembro durante o Summit CBF Academy, em São Paulo, e pretende implementar o modelo em janeiro de 2026. A informação é do “ge”.

A entidade, aliás, já realizou três reuniões que envolveram membros da confederação, representantes dos clubes e consultores independentes. O próximo encontro, que será em outubro, terá a presença de representantes dos clubes, que demonstram pouca resistência ao projeto. Depois, os clubes terão mais 15 dias para apresentarem novas sugestões para a versão final do modelo.

Alguns clubes levantaram questões tributárias ou trabalhistas, que dependem de legislação. No entanto, elas não serão inclusas nas regras do fair play brasileiro. Já em relação as sanções, o modelo brasileiro deve se assemelhar às que já são em outros países, como impedimento de registro de atletas (transfer ban), perda de pontos e multas.

“Nós queremos criar um modelo de futebol autossustentável. Um futebol que você não tenha teto de receita, mas tenha teto de gastos. Você só vai gastar o que arrecada. Evitar um endividamento dos clubes, evitar que haja o “doping financeiro” de alguns clubes”, disse o presidente da CBF, Samir Xaud, ao ge em agosto.

A implementação deve começar em janeiro de 2026, com um processo gradual de adaptação. A entidade de futebol, assim, espera que as regras estejam plenamente em vigor em até cinco anos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.