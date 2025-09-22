Com grave lesão, Cuello desfalcará Atlético até o fim da temporada

O Atlético Mineiro não vai poder contar com Cuello no restante desta temporada. O argentino sofreu uma grave lesão no tornozelo e vai passar por uma cirurgia nesta terça-feira (23).

A lesão do jogador aconteceu no primeiro tempo do empate por 1 a 1 com o Bolívar em La Paz, pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. Após o confronto, exames confirmaram uma fratura da fíbula associada ao rompimento de ligamentos do tornozelo esquerdo.

Cuello estava correndo para ganhar uma disputa de bola em um lance pela esquerda. No entanto, quando tentou se esticar para cortar a bola, a perna esquerda dele ficou presa no gramado. O atacante ficou caído e gritou de dor no momento da lesão.

O argentino chegou ao Galo em janeiro deste ano, após o clube mineiro desembolsar 6 milhões de dólares (cerca de R$ 36 milhões), para contratar o jogador por quatro temporadas. Cuello, portanto, conquistou seu lugar na equipe como titular e fez parte da campanha do título Mineiro. Assim, ao todo, ele disputou 40 partidas, marcou seis gols e contribuiu com seis assistências em 2025.

