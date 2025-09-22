Patrocinadora máster atende pedido da torcida e faz mudança em uniforme do Santos

O Santos realizou uma alteração na camisa oficial durante o clássico contra o São Paulo, no último domingo (21/9), pelo Campeonato Brasileiro. A mudança diz respeito à aplicação da marca 7K, empresa de apostas e patrocinadora máster do clube, que passou a ter seu logotipo exibido em tamanho reduzido na parte central do uniforme.

A ação, desenvolvida em parceria entre clube e patrocinador, contou ainda com ativações no estádio, como a distribuição de algumas peças do novo manto para os torcedores.

“Mais do que estampar a nossa marca, queremos construir uma história positiva junto ao Santos. Nós acompanhamos a movimentação da torcida e atendemos ao pedido de reduzir a nossa logo no uniforme. Essa decisão mostra o respeito que temos com o clube e com o seu maior patrimônio, que é o torcedor. Isso não altera em nada os termos da parceria. Pelo contrário, a fortalece ainda mais”, explica Nickolas Tadeu Ribeiro de Campos, fundador e presidente do conselho da Ana Gaming, holding que gere a empresa 7K.

“Esta é uma iniciativa que fortalece ainda mais a relação da 7K com o Santos Futebol Clube e, principalmente, com o torcedor santista. É um gesto muito representativo, pois atende a um pedido direto da nossa torcida. Temos a convicção de que o novo uniforme irá repercutir muito bem. Acima de tudo, essa ação é mais um passo importante nesta parceria sólida e de sucesso que temos construído“, afirma Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

7K muito participativa com o Santos

Ao longo das últimas partidas do clube no Brasileirão, a 7K esteve em vários estádios. Além disso, mostrou o novo manto para alguns torcedores, registrando a reação de cada um deles. O material se transformou em um vídeo que foi divulgado nas redes sociais. Além disso, aqueles que participaram das gravações foram agraciados com a oportunidade de acompanhar o clássico contra o São Paulo no camarote da empresa, na Vila Belmiro.

A 7K se tornou patrocinadora máster do Santos em abril de 2025. O contrato entre as partes é válido até meados de 2027.

